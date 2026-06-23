Škoda hat am Dienstag den Peaq enthüllt — das bislang größte Modell der Marke und ihr neues elektrisches Flaggschiff. Knapp 4,9 Meter lang, bis zu sieben Sitze, und ein Einstiegspreis von 49.900 Euro. Genau diese Zahl ist die eigentliche Nachricht: In einem Segment, in dem die direkte Konkurrenz jenseits der 65.000 Euro startet, kommt Škoda mit deutlichem Abstand darunter an.

Ein Raumwunder, ganz im Markenkern

Mit 4,87 Metern Länge und 2,97 Metern Radstand überragt der Peaq sogar den bisher größten Škoda, den Kodiaq. Angeboten wird er als Fünf- oder Siebensitzer; der Kofferraum fasst in der zweisitzigen Konfiguration bis zu 935 Liter, vorne kommt ein Frunk mit 37 Litern hinzu. Viel Platz für wenig Aufpreis ist seit Jahren das, womit Škoda Kundschaft an sich bindet — der Peaq führt das in die nächstgrößere Klasse fort, statt ein neues Versprechen zu erfinden.

Drei Antriebe, eine bekannte Plattform

Technisch steht der Peaq auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten des VW-Konzerns. Drei Varianten sind geplant:

Peaq 60 — rund 63 kWh, 150 kW Heckantrieb, über 460 km WLTP.

— rund 63 kWh, 150 kW Heckantrieb, über 460 km WLTP. Peaq 90 — rund 91 kWh, 210 kW Heckantrieb, über 600 km WLTP.

— rund 91 kWh, 210 kW Heckantrieb, über 600 km WLTP. Peaq 90x — 91-kWh-Akku, zweiter Motor an der Vorderachse, 220 kW Allrad.

Am Schnelllader zieht der Peaq bis zu 200 kW; von 10 auf 80 Prozent soll er so in etwa 28 Minuten kommen. Die Reichweiten sind Werksangaben nach WLTP — was davon auf der Autobahn bei Tempo 130 und im Winter übrig bleibt, wird sich erst in unabhängigen Tests zeigen. Klassenüblich, aber keine Bestmarke: Die 800-Volt-Koreaner laden im Spitzenwert ähnlich schnell, hier liegt der Peaq nicht vorn.

Der Preis ist das Argument

Wer in den letzten Jahren ein Elektroauto mit drei Sitzreihen für unter 60.000 Euro gesucht hat, kennt das kurze Ergebnis: gab es praktisch nicht. Der Kia EV9 startet bei rund 66.000 Euro, der Hyundai Ioniq 9 bei etwa 70.000 Euro, ein Volvo EX90 liegt noch darüber. Mit 49.900 Euro für den Peaq 60 unterbietet Škoda diese Riege um 15.000 Euro und mehr — und trifft damit genau die Lücke, die VW-intern bisher niemand besetzt hat. Voll ausgestattet mit dem großen Akku knackt allerdings auch der Peaq die 60.000-Euro-Marke.

Auf dem Papier ist der Peaq damit das vernünftigste Angebot im elektrischen Siebensitzer-Markt: viel Auto, bekannte Technik, ein Preis, der die Premium-Konkurrenz alt aussehen lässt. Ausgeliefert wird ab Mitte 2026, und bis dahin zählt nur die Liste. Ob die reale Reichweite und das Ladetempo zum selbstbewussten Preisschild passen, entscheidet sich nicht im Konfigurator, sondern auf der ersten langen Familienfahrt.