Seit dem Jahr 2000 stand an der Spitze der südkoreanischen Börse immer derselbe Name: Samsung. Am 22. Juni 2026 ist diese Selbstverständlichkeit gekippt. SK Hynix zog mit einem Tagesplus von 5,7 Prozent an Samsung Electronics vorbei und ist erstmals seit 26 Jahren das wertvollste börsennotierte Unternehmen des Landes. Der Vorsprung ist hauchdünn — die Ursache dafür alles andere als zufällig.

Ein Vorsprung von gut einer Billion Won

In Zahlen liegen die beiden Konzerne praktisch gleichauf. SK Hynix kam nach dem Kurssprung auf eine Marktkapitalisierung von 2.082,5 Billionen Won, umgerechnet rund 1,35 Billionen Dollar. Samsung Electronics stand mit 2.081,3 Billionen Won nur gut eine Billion Won darunter — und legte am selben Tag lediglich 0,4 Prozent zu. Ein Wimpernschlag an der Börse, aber ein symbolischer Bruch: Samsung galt zwei Jahrzehnte lang als unangefochtene Nummer eins in Seoul.

HBM ist der ganze Unterschied

Den Abstand macht ein einziges Produkt: High Bandwidth Memory, kurz HBM. Diese gestapelten Speicherchips sitzen direkt neben den KI-Beschleunigern von Nvidia, Google, Microsoft und Meta und füttern sie mit Daten. SK Hynix beherrscht diesen Markt: 2025 entfielen 61 Prozent des weltweiten HBM-Geschäfts auf den Konzern, auf Micron 21 und auf Samsung nur 17 Prozent. Die Folge ist eine Kursrallye von mehr als 340 Prozent allein in diesem Jahr.

Dass dieser Boom kein abstraktes Börsenthema ist, merke ich, sobald ich für die eigene Server-Infrastruktur RAM oder SSDs nachordere — die Preise ziehen seit Monaten an, weil die KI-Rechenzentren die Speicherfertigung leerkaufen. Selbst Apple begründet die Preiserhöhung beim iPhone 18 Pro mit genau dieser Speicherknappheit. Den KI-Boom bezahlt am Ende auch der private Aufrüster mit.

Vom Pennystock zum Spitzenreiter

Bemerkenswert ist der Absturz, der dieser Geschichte vorausging. 2002 stand der damalige Hynix-Konzern nach einer aggressiven Expansion kurz vor dem Kollaps; ein Verkauf an Micron platzte, danach lag das Unternehmen fast ein Jahrzehnt unter Gläubigerkontrolle. 2003 fiel die Aktie auf 135 Won — ein klassischer Pennystock. Erst die Übernahme durch die SK Group drehte den Kurs. Konzernchef Chey Tae-won sagte, er habe Hynix „von einem Massenware-Speicherhersteller in einen echten Halbleiterkonzern“ verwandeln wollen.

Bei aller Symbolik: Der Speichermarkt bleibt ein zyklisches Geschäft, das schon oft von Rekord zu Einbruch gekippt ist. Ein hauchdünner Vorsprung und die Abhängigkeit von einem einzigen, extrem gefragten Produkt sind kein Ruhekissen. Wie verletzlich die HBM-Fertigung dabei ist, zeigte erst dieser Monat: Nach einem Brand mussten 4.000 Mitarbeiter die zentralen HBM-Fabs in Cheongju räumen. Solange der KI-Hunger anhält, steht SK Hynix oben. Dreht der Zyklus, kann es genauso schnell wieder andersherum laufen.