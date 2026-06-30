Eine 10 von 10 auf der Schwere-Skala — und das ausgerechnet bei Software, die per Definition vollen Zugriff auf fremde Rechner hat. In der Fernwartungssoftware SimpleHelp klafft eine kritische Authentifizierungslücke, die bereits aktiv ausgenutzt wird. Wer das Programm betreibt, sollte das Update nicht bis zum Wochenende liegen lassen.

Eine Signaturprüfung, die schlicht nicht stattfindet

Die als CVE-2026-48558 geführte Schwachstelle trägt den CVSS-Höchstwert 10.0 — vergeben wird der praktisch nur, wenn sich aus der Ferne, ohne Anmeldung und ohne Zutun eines Nutzers alles übernehmen lässt. Genau so liegt der Fall hier. Ist SimpleHelp für die Anmeldung per OIDC konfiguriert, nimmt das Programm die Identity-Tokens beim Login entgegen, ohne ihre kryptografische Signatur zu prüfen.

Das ist kein subtiler Implementierungsfehler, sondern das Auslassen genau des Schritts, der ein Token überhaupt vertrauenswürdig macht. Ein Angreifer baut sich ein Token mit beliebigen Identitätsangaben zusammen, schickt es ab — und sitzt mit vollem Techniker-Zugang in der Konsole. In manchen Konfigurationen lässt sich darüber sogar die Mehr-Faktor-Authentifizierung umgehen. Betroffen sind SimpleHelp 5.5.15 und älter sowie die 6.0-Vorabversion; abgedichtet ist die Lücke in 5.5.16 und im Release Candidate 6.0 RC2.

Warum ein Fernwartungsserver der perfekte Hebel ist

Aus dem Tagesgeschäft kenne ich solche Werkzeuge gut — ich betreibe für die Fernwartung selbst eines. Es ist der Generalschlüssel schlechthin: ein Programm, das auf Knopfdruck auf jede betreute Maschine durchgreift. Steht so ein Server offen im Netz, ist er der eine Single Point of Failure, den man nachts um zwei ungern erklärt.

Die Sicherheitsforscher von Blackpoint haben einen Einbruch über die Lücke analysiert: Auf einem aus dem Internet erreichbaren SimpleHelp-Server verschafften sich die Angreifer eine angemeldete Techniker-Sitzung und luden anschließend zwei bislang unbekannte Schadprogramme nach. Zuerst den Loader TaskWeaver, der das befallene System inventarisiert und sich bei seiner Steuerzentrale meldet, um JavaScript-Module zum Ausführen nachzuladen. Den Forschern zufolge standen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung rund 1.000 SimpleHelp-Server mit verwundbarer Konfiguration offen im Netz — jeder davon potenziell die Tür zu allen Rechnern dahinter.

Der Stealer hat die KI-Tools entdeckt

Der zweite Teil der Kette verdient mehr Aufmerksamkeit: ein neuer Infostealer namens Djinn Stealer, der in einem einzigen Durchlauf zusammensucht, was auf der Maschine an Zugangsdaten herumliegt — egal ob unter Windows, macOS oder Linux. Bemerkenswert ist, wonach er gezielt greift: nach den lokalen Konfigurationsdateien von KI-Entwicklerwerkzeugen wie Claude, Gemini, Codex, Cline, OpenCode und Kilo.

Das ist die logische Fortsetzung eines Musters, das sich gerade abzeichnet — erst kürzlich überredete ein präpariertes GitHub-Repo KI-Coding-Agenten dazu, eine Reverse Shell zu starten. Wo Entwickler ihre API-Schlüssel für teure KI-Dienste im Klartext in Dotfiles ablegen, ist das für einen Stealer schlicht die nächste Schicht Beute neben Browser-Passwörtern und Krypto-Wallets. Die US-Behörde CISA hat die Schwachstelle in ihren Katalog bekannt ausgenutzter Lücken aufgenommen; zu Umfang und Urhebern der Angriffe schweigt sie.

Dass eine Software mit Vollzugriff auf fremde Rechner Anmelde-Tokens akzeptiert, ohne deren Signatur zu prüfen, ist 2026 kein cleverer Exploit, sondern ein handwerklicher Lapsus — die Sorte Fehler, die in einem Code-Review der ersten Stunde hätte auffallen müssen. Das Update einzuspielen ist das Eine. Den Fernwartungsserver überhaupt offen ins Internet zu hängen, statt hinter VPN oder Zugriffsliste, ist das Andere — und diese Lehre ist älter als jede CVE-Nummer.