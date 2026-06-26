Eine SMS mit dem Einmalcode, abgefangen, bevor sie überhaupt beim Besitzer ankommt — und kurz darauf ist das Krypto-Konto leer. So lief eine Angriffsserie, die Polens Cyber-Polizei jetzt gestoppt hat: vier Festnahmen, ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Bemerkenswert ist dabei weniger das Wie der Geldabflüsse als der Startpunkt der Kette.

Der Angriff begann beim Dienstleister, nicht beim Opfer

Nach Angaben des polnischen Central Bureau for Combating Cybercrime (CBZC) drangen die Täter nicht direkt bei ihren Opfern ein, sondern bei Firmen, die für Mobilfunkanbieter arbeiten. Mit selbst geschriebener Software und Social Engineering übernahmen sie dort Mitarbeiter-Mailkonten — und damit den Hebel, um Rufnummern auf eigene SIM-Karten umzuleiten. Ist die Nummer erst gekapert, landen SMS und E-Mails der Opfer bei den Angreifern, inklusive der Einmalcodes fürs Online-Banking und für Krypto-Börsen. Den Rest erledigt der Login mit abgefangenem zweitem Faktor.

Das ist die unbequeme Pointe an SIM-Swapping: Wer es richtig aufzieht, muss das Passwort des Opfers gar nicht knacken. Er braucht nur dessen Telefonnummer — und einen schwachen Punkt irgendwo in der langen Kette von Dienstleistern, die ein Mobilfunknetz am Laufen halten. Genau dort haben die Festgenommenen angesetzt.

Vier Festnahmen, zweistellige Millionenbeute

Vier mutmaßliche Mitglieder einer organisierten Gruppe sitzen fest, meldete die CBZC am 25. Juni 2026 — unterstützt vom FBI und der US-Behörde Homeland Security Investigations. Die abgeschöpften und gewaschenen Beträge beziffern die Ermittler auf mehrere zehn Millionen Złoty, also mindestens rund fünf Millionen US-Dollar; das Geld floss über ein verteiltes Netz aus Bankkonten in mehreren Ländern und digitalen Wallets. Die Beschuldigten müssen sich wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Hacking zum Zweck des Diebstahls und Geldwäsche verantworten — die Höchststrafe liegt bei 25 Jahren.

Ein pikantes Detail am Rande: Der Onchain-Ermittler ZachXBT will auf den von der Polizei veröffentlichten Razzia-Bildern einen der Festgenommenen als Wojtek Kulisz alias „Merry“ erkannt haben, einen in der Szene bekannten Social-Engineering-Akteur. Bestätigt ist das nicht — aber es passt ins Muster, dass der Mensch am Telefon, nicht die Technik, die eigentliche Schwachstelle ist.

Warum die SMS als zweiter Faktor erledigt ist

Für Privatleute wie für Firmen ist die Lehre dieselbe, und sie ist nicht neu, nur wieder einmal teuer belegt: Eine SMS ist kein sicherer zweiter Faktor. Sie hängt an einer Rufnummer, und die lässt sich kapern, ganz ohne Zutun des Besitzers. In kleineren Firmen, deren Konten und Zugänge auf meinem Tisch landen, habe ich SMS-Codes überall dort rausgeworfen, wo es ging — zugunsten von Authenticator-Apps oder, besser noch, Passkeys und Hardware-Token, die sich nicht per gekaperter Rufnummer abfangen lassen.

Das Ärgerliche: Viele Krypto-Börsen und Banken bieten SMS bis heute als Standard an, manche sogar als einzige Option. Solange das so bleibt, ist der nächste Fall dieser Art nur eine Frage der Zeit. Wer Werte online hält, sollte den SMS-Faktor abschalten, wo immer eine App oder ein Hardware-Schlüssel zur Wahl steht — nicht erst, wenn die eigene Nummer plötzlich keinen Empfang mehr hat.