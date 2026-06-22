Meredith Whittaker hält wenig davon, mit einem KI-Chatbot zu plaudern — und sie sagt auch, warum. Die Präsidentin des verschlüsselten Messengers Signal hat in einem Interview mit Bloomberg davor gewarnt, die Systeme für mehr zu halten, als sie sind: „Das sind nicht eure Freunde“, so Whittaker — keine bewussten Wesen, keine fühlenden Gegenüber. Klingt zunächst nach einer Stilfrage. Dahinter steckt aber ein konkretes Sicherheitsargument, und es zielt vor allem auf die nächste Generation von Assistenten: die, die direkt im Betriebssystem sitzen sollen.

Ein Agent, der vor der Verschlüsselung mitliest

Whittakers Kernpunkt ist technisch, nicht kulturkritisch. Ein KI-Agent, der tief im System verankert ist und quer über Apps und Dienste hinweg zugreifen darf, kann Inhalte abgreifen, bevor sie verschlüsselt werden — oder nachdem sie entschlüsselt wurden. Für Signal liefe das auf eine Hintertür hinaus. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Nachricht auf dem Transportweg; sie schützt nichts, wenn etwas auf dem Gerät schon mitliest, während man tippt.

Es geht dabei weniger um eine abstrakte Schwäche als um die Frage, wer die Architektur kontrolliert. Drei Konzerne entscheiden über die großen Betriebssysteme — Microsoft bei Windows, Google bei Android, Apple bei iOS. Baut einer von ihnen einen Assistenten mit solchen Vollmachten ein, höhlt das die Schutzversprechen von Signal und anderen aus, ohne dass die App selbst auch nur eine Zeile Code ändern müsste.

In meinem eigenen Betrieb verlasse ich mich seit Jahren auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sensible Kommunikation — und habe dabei gelernt, dass der schwächste Punkt fast nie die Mathematik ist, sondern das Endgerät. Das beste Schloss an der Tür nützt wenig, wenn jemand ganz legal einen Schlüssel zum gesamten Haus bekommt.

Was der Weihnachtseinkauf per Copilot wirklich verlangt

Wie aus Bequemlichkeit ein Überwachungsapparat wird, macht Whittaker an einer Idee von Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman fest. Dessen Szenario: Copilot erledigt die Weihnachtseinkäufe, indem es in Familien-Gruppenchats mitliest und herausfindet, wer sich was wünscht. Praktisch — bis man auflistet, was so ein Agent dafür alles braucht.

Whittakers Rechnung: Zugriff auf die Kreditkarte, den Browser, den Messenger, dazu die Erlaubnis, im eigenen Namen den Geschwistern zu schreiben, plus Wohnadresse und Kalender. Eine einzige Funktion verlangt damit faktisch Zugang zu fast allem. Sie selbst nutzt KI-Werkzeuge nach eigener Aussage nur sparsam, etwa zum Formatieren eines Dokuments — die Vorstellung, ein System solle ihren Denk- und Schreibprozess übernehmen, lehnt sie ab. Bei diesem Beispiel geht es aber nicht um Geschmack, sondern um die schiere Summe der Berechtigungen.

Whittaker fasst das als Konvergenz: autonome Agenten, das Durchleuchten von Geräten und digitale Werbung wachsen zu einer Infrastruktur zusammen, die in der Summe nach Überwachung aussieht — nicht nach Komfort. Schon im Januar hatte sie agentische KI bei einem Auftritt in Davos als „gefährlich“ für sichere Anwendungen bezeichnet; das Bloomberg-Gespräch ist die ausführlichere Fassung desselben Arguments.

Eine alte Debatte mit einem neuen Schlüsselträger

Die Auseinandersetzung selbst ist nicht neu — über die Sicherheit von Verschlüsselung und über Zugriffe von Staat oder Konzernen wird seit über fünfzehn Jahren gestritten. Neu ist, wer diesmal den Schlüssel bekommen soll: nicht ein Ermittler mit Gerichtsbeschluss, sondern ein KI-Assistent, den man selbst aktiviert, weil er den Alltag bequemer macht. Mich überzeugt dieser Tausch nicht. Der Nutzen ist real, doch die Architektur verschiebt das Risiko genau dorthin, wo keine Verschlüsselung mehr greift — auf das Endgerät. Whittakers „Das sind nicht eure Freunde“ liest sich vor diesem Hintergrund wie ein präzises Bedrohungsmodell, verpackt in einen Halbsatz.