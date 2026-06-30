Shelly testet zwei KI-Assistenten für seine Smart-Control-App: SoFi und MitRa. Statt Automationen mühsam von Hand zusammenzuklicken, soll das Smart Home künftig per Klartext gesteuert werden — und von sich aus Vorschläge machen. Klingt bequem. Bei einem Anbieter, der bislang vor allem dafür geschätzt wird, dass man seine Aktoren auch ohne Cloud betreiben kann, lohnt aber ein zweiter Blick.

Was SoFi und MitRa können sollen

Die Arbeit ist auf zwei Assistenten verteilt. SoFi übernimmt die direkte Steuerung: Geräte per Texteingabe schalten, Status abfragen, einfache Automationen anlegen. MitRa ist für das Komplexere zuständig — verschachtelte Szenarien, Auswertung von Stromverbrauch und Systemzustand, dazu die Interpretation mehrdeutiger Eingaben. 20 Sprachen versteht MitRa laut Shelly. Beide stecken noch in der Testphase, ein fixer Starttermin fehlt.

Der eigentliche Schwenk steckt im Wort „Vorschläge“: weg vom manuellen Regelbau, hin zu einem System, das selbst Automationen anbietet. Damit das nicht zum Selbstläufer wird, muss jede Empfehlung bestätigt werden — Opt-in statt stiller Eingriff. Das ist die richtige Voreinstellung. Wer schon einmal eine Automation gebaut hat, die zur falschen Zeit das Licht ausknipste, weiß, warum man so etwas nicht ungefragt laufen lassen will.

Kostenlos — bis das Abo anklopft

Der Zugang ist erst einmal gratis für alle. Die Grenze zieht Shelly beim Premium-Abo: Dort gibt es nach Herstellerangaben die fünffache Zahl täglicher KI-Interaktionen, detaillierte Ereignis-Logs, automatische Erinnerungen, eine KI-Fehlererkennung mit bis zu zehn Analysemodellen und monatliche Energieberichte. Übersetzt heißt das: In der Gratis-Variante ist die Zahl der Gespräche mit dem eigenen Zuhause gedeckelt.

An dem Punkt werde ich hellhörig. In meinem Heimnetz läuft Smart Home bewusst so weit wie möglich lokal — eben damit es auch funktioniert, wenn das Internet weg ist oder ein Cloud-Dienst abgeschaltet wird. Ein KI-Assistent, dessen Nutzung pro Tag rationiert und dessen Komfortstufe an ein Abo gebunden ist, deutet stark auf Verarbeitung in der Cloud hin. Wo SoFi und MitRa tatsächlich rechnen — lokal oder auf Shelly-Servern — sagt der Hersteller bisher nicht.

Das Datenschutz-Versprechen steht, der Beleg fehlt

Shelly erklärt, es würden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder verwertet, die Verarbeitung laufe anonymisiert und DSGVO-konform. Das ist die Aussage des Herstellers, kein geprüfter Befund — und gerade bei einem System, das Anwesenheit, Stromverbrauch und Tagesabläufe kennt, ist „anonymisiert“ eine Behauptung, die man gern unabhängig nachgewiesen sähe. Wer Shelly bisher gerade wegen der lokalen Kontrolle gewählt hat, sollte vor dem Aktivieren wissen, was die App an die KI weitergibt.

Vorschläge statt Klickorgien sind ein netter Komfortgewinn, keine Frage. Aber ein Smart Home wird nicht dadurch besser, dass es redseliger wird — sondern dadurch, dass es verlässlich und unter eigener Kontrolle bleibt. Solange offen ist, wo die KI rechnet und wie weit das Gratis-Limit trägt, bleiben SoFi und MitRa ein Aufsatz obendrauf. Ich teste so etwas gern, aber erst, wenn klar ist, dass es mein lokales Setup ergänzt und nicht heimlich in die Cloud verlagert.