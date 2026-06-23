Bei KI-generierten Videos war die Länge bisher die hartnäckigste Grenze: Acht, zehn, höchstens zwanzig Sekunden am Stück, alles darüber musste man zusammenstückeln. ByteDance meldet jetzt einen Sprung — sein neues Modell Seedance 2.5 erzeugt einzelne Clips von bis zu 30 Sekunden, ohne nachträgliches Schneiden. Vorgestellt wurde es auf der hauseigenen Volcano-Engine-Konferenz FORCE, der öffentliche Start ist für Anfang Juli angekündigt.

30 Sekunden am Stück — was daran wirklich neu ist

Zur Einordnung hilft der Vergleich mit dem aktuellen Feld. Googles Veo 3.1 generiert pro Durchgang rund acht Sekunden, Kuaishous Kling 3.0 etwa zehn, OpenAIs Sora 2 je nach Stufe um die zwanzig. Selbst ByteDances eigener Vorgänger Seedance 2.0 lag bei fünfzehn. Die 30 Sekunden von Seedance 2.5 verdoppeln also grob, was bisher in einem Rutsch möglich war — inklusive nativer Szenenwechsel und Tempowechsel innerhalb des Clips.

Die längere Laufzeit ist dabei nicht der eigentliche Knackpunkt. Wer mehrere Fünf-Sekunden-Schnipsel aneinanderhängt, kämpft vor allem mit der Konsistenz: Gesichter verändern sich, Gegenstände springen, das Licht wechselt von Clip zu Clip. Wenn ich solche Generatoren ausprobiere, bröckelt genau das meist schon nach wenigen Sekunden. Ein nativer 30-Sekünder löst dieses Problem — vorausgesetzt, die Qualität hält über die volle Länge. Dazu kommt: Bis zu 50 Eingaben gleichzeitig (Referenzbilder, Audio) soll das Modell verarbeiten, und fertige Videos lassen sich nachträglich bearbeiten, ohne den visuellen Stil zu verlieren.

Nicht ein Modell, sondern eine Salve — und der Hebel ist der Preis

Seedance 2.5 kam nicht allein. Auf der FORCE zeigte ByteDance gleich fünf Modelle: neben dem Videomodell ein aufgewertetes Seedance 2.0 mit nativem 4K und 10 Bit Farbtiefe, das Sprachmodell Doubao 2.1 Pro, das Bildmodell Seedream 5.0 Pro und das Audiomodell Seed-Audio 1.0. Eine komplette Generierungs-Suite an einem Tag.

Der interessanteste Wert steckt aber im Sprachmodell: Doubao 2.1 Pro soll laut ByteDance rund 80 Prozent günstiger sein als Anthropics Claude Opus 4.6. Der eigentliche Angriff läuft hier nicht über die 30 Sekunden, sondern über den Preis — wie schon bei früheren chinesischen Modell-Releases, die Leistung der westlichen Spitze für einen Bruchteil der Kosten versprachen. Und ByteDance hat einen Vorteil, den OpenAI und Google nicht haben: Der natürliche Abnehmer für KI-Kurzvideo sitzt im eigenen Haus — TikTok gehört zum Konzern.

Was ByteDance (noch) nicht zeigt

Bei aller Ankündigungswucht bleibt vieles offen. Einen API-Preis für Seedance 2.5 nennt ByteDance bislang nicht, unabhängige Benchmarks fehlen, und eine Auflösungsangabe fürs neue Videomodell gibt es ebenfalls nicht — die 4K-Angabe bezieht sich auf das Schwestermodell 2.0. Aktuell läuft Seedance 2.5 in einer globalen Enterprise-Beta; „Anfang Juli“ ist die einzige Zeitangabe. Als Demo führt der Konzern an, das Modell könne die Filme von Stephen Chow neu interpretieren — auch das bislang nur Herstellerwort.

30 Sekunden klingen nach einem klaren Sprung, und auf dem Papier sind sie das. Die Rechnung geht aber erst auf, wenn ein solcher Clip über die volle Länge sauber bleibt und nicht nach zwölf Sekunden ins Flimmern kippt. Bis dahin bleibt die Länge das kleinere Rätsel. Größer ist die Frage, wie viel von der nächsten KI-Clip-Schwemme am Ende auf genau der Plattform landet, die ByteDance ohnehin gehört.