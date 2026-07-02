Die Hackergruppe Scattered Spider verliert das nächste mutmaßliche Mitglied an die Justiz: Ein 19-Jähriger ist von Finnland an die USA ausgeliefert worden und stand am Dienstag erstmals vor einem Bundesgericht in Chicago. Nach zwei Geständnissen in London im Juni ist es der nächste Zugriff auf ein Kollektiv, dessen gefährlichstes Werkzeug kein Zero-Day ist, sondern das geschickte Reden am Support-Telefon.

Ein Doppelbürger mit drei Decknamen

Laut US-Justizministerium heißt der Beschuldigte Peter Stokes, ist Doppelbürger der USA und Estlands und trat online unter Namen wie „Bouquet“, „Spencer“ und „Jordan“ auf. Finnische Behörden nahmen ihn im April auf Basis einer Interpol-Ausschreibung fest, vergangene Woche folgte die Auslieferung. Die Anklage lautet auf Verschwörung, Computereinbruch und Betrug; das Gericht ordnete an, dass er in Haft bleibt.

Konkret wirft ihm die Anklageschrift vor, im Mai 2025 mit Komplizen bei einem Luxus-Juwelier eingedrungen zu sein, Daten gestohlen und rund acht Millionen Dollar in Kryptowährung gefordert zu haben. Gezahlt wurde nicht — das Sicherheitsteam warf die Angreifer raus, bevor Lösegeld floss. Dem Unternehmen blieben trotzdem mindestens zwei Millionen Dollar Schaden aus Ausfall, Ermittlung und Aufräumarbeiten. Scattered Spider insgesamt bringen die Ermittler mit über 100 Einbrüchen und mehr als 100 Millionen Dollar Lösegeld in Verbindung.

Keine Hightech-Bande, sondern ein Helpdesk-Problem

Scattered Spider ist keine Hierarchie mit Chef und Serverfarm, sondern ein loser Verbund meist junger, englischsprachiger Täter aus dem Umfeld „The Com“. Der Einstieg läuft fast immer über Menschen, nicht über Lücken: ein Anruf beim IT-Helpdesk, eine überzeugend vorgetragene Notlage, und schon setzt ein Mitarbeiter ein Passwort oder einen MFA-Token zurück. Wer wie ich im Tagesgeschäft kleiner Firmen die Rücksetz-Anfragen abfängt, kennt den Druck, unter dem so eine Entscheidung fällt — der „Kollege aus dem Außendienst“, der angeblich sofort reinmuss, ist der Alltag, nicht die Ausnahme.

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Genau dieses Muster zeigte sich schon beim Angriff auf Londons Nahverkehr, für den zwei junge Briten im Juni ihre Schuld eingestanden — auch dort war der Helpdesk das Einfallstor, nicht eine technische Schwachstelle.

Dass die Strafverfolger nun international durchgreifen — Festnahmen in London, Auslieferung aus Finnland — ist ein echtes Signal: Das Bild vom unantastbaren Teenager hinter sieben Proxys stimmt nicht mehr. Am Kern des Problems ändert der Zugriff auf einzelne Köpfe trotzdem wenig. Solange sich Identitäten am Telefon mit genug Selbstbewusstsein zurücksetzen lassen, wächst hinter jedem ausgelieferten „Bouquet“ der nächste nach. Aufhalten lässt sich die Masche nur an einer Stelle: an der Helpdesk-Hotline, an der ein Reset heute noch zu leicht durchgeht.