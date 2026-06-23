Am ersten Verhandlungstag, kurz bevor das Verfahren am Londoner Woolwich Crown Court richtig begann, kippten die Angeklagten ihre Strategie: Thalha Jubair, 20, aus Ost-London und Owen Flowers, 18, aus Walsall bekannten sich schuldig. Beide räumten ein, der Cybercrime-Gruppe Scattered Spider anzugehören und im Spätsommer 2024 die Systeme von Transport for London (TfL) angegriffen zu haben. Der Schaden, den die britische National Crime Agency beziffert: rund 29 Millionen Pfund.

Was die beiden gestanden haben

Zwischen dem 31. August und dem 3. September 2024 drangen die beiden in die TfL-Infrastruktur ein, griffen auf das Rückerstattungssystem der Oyster-Karte zu und erbeuteten Kundendaten. Wochenlang funktionierten Online-Dienste nur eingeschränkt. Intern war die Lage so ernst, dass alle 28.000 Beschäftigten persönlich in einer Geschäftsstelle erscheinen mussten, um ihre Passwörter zurücksetzen zu lassen — Fernzugriff galt schlicht als zu unsicher. Die formale Anklage lautete auf das Verschaffen unbefugten Zugriffs und das Herbeiführen einer Gefahr für die öffentliche Daseinsvorsorge. Flowers gab zusätzlich zu, an Angriffen auf die US-Gesundheitsdienstleister SSM Health und Sutter Health beteiligt gewesen zu sein. Das Strafmaß wird Mitte Juli verkündet.

Die eigentliche Waffe sitzt am Telefon

Spektakulär an Scattered Spider ist nicht die Technik, sondern ihr Fehlen. Die Gruppe knackt keine Verschlüsselung und kauft keine teuren Zero-Days — sie ruft den IT-Support an. Mit erbeuteten Personaldaten, einem glaubwürdigen Vorwand und Geduld lassen sich Helpdesk-Mitarbeiter dazu bringen, ein Passwort zurückzusetzen oder einen zweiten Faktor neu zu koppeln. Jubair betrieb laut Ermittlern unter dem Namen „Star Chat“ einen Telegram-Kanal, über den ein SIM-Swapping-Dienst lief: Rufnummern auf fremde SIM-Karten umziehen, SMS-Codes abfangen, fertig.

Wer schon einmal an einem Support-Telefon saß, kennt den Reflex, der hier ausgenutzt wird. Wenn jemand gestresst klingt, den richtigen Namen der Abteilungsleiterin nennt und „nur schnell wieder reinkommen“ will, sitzt einem die Hilfsbereitschaft im Weg. Genau auf diesen Reflex baut die Masche. Technische Härtung nützt wenig, wenn die Identitätsprüfung am Ende ein Mensch unter Zeitdruck übernimmt.

Ein Muster, kein Einzelfall

Der TfL-Angriff ist nur ein Ausschnitt. Die Staatsanwaltschaft in New Jersey rechnet Jubair und Mitstreitern 120 Einbrüche bei 47 US-Organisationen zwischen 2022 und 2025 zu, mit mindestens 115 Millionen Dollar an Lösegeldzahlungen. Schon 2022 lief eine breite SMS-Phishing-Welle gegen über 130 Firmen, darunter LastPass, DoorDash und Signal. In Großbritannien traf es zuletzt Marks & Spencer, Harrods und die Supermarktkette Co-op. Immer dasselbe Vorgehen, immer der Mensch als Einfallstor.

Dass nun zwei Mitglieder verurteilt werden, ist ein wichtiges Signal — die Festnahmen zeigen, dass auch Telegram-Tarnung und SIM-Tricks kein anonymer Freifahrtschein sind. Am Grundproblem ändert das wenig. Solange ein Anruf beim Helpdesk schneller zum Zugang führt als jeder Exploit, bleibt der teuerste Teil der Verteidigung kein Produkt, sondern ein klarer, notfalls unbequemer Prozess: Wer ein Passwort zurücksetzt, muss die Identität wirklich prüfen dürfen — auch wenn am anderen Ende jemand drängelt.