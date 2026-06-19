Wem gehört die künstliche Intelligenz, die gerade dabei ist, ganze Berufsbilder umzukrempeln? Der US-Senator Bernie Sanders hat eine radikale Antwort vorgelegt: dem Staat — und zwar zur Hälfte. Sein Gesetzentwurf mit dem Namen „American AI Sovereign Wealth Fund Act“ würde die größten KI-Konzerne verpflichten, 50 Prozent ihrer Anteile an einen staatlichen Fonds abzutreten.

Was im Entwurf steht

Betroffen wären laut Sanders Firmen wie OpenAI, Anthropic und xAI — konkret jedes Unternehmen, das mehr als 200 Millionen Dollar Jahresumsatz mit KI erzielt. Die Hälfte der Anteile ginge an einen Staatsfonds, verwaltet von einer siebenköpfigen Kommission, die der Präsident vorschlägt und der Senat bestätigt. Aus den Erträgen soll zunächst eine Dividende an alle Bürger fließen — Sanders rechnet anfangs mit rund 1.000 Dollar pro Kopf und Jahr —, später auch öffentliche Aufgaben wie Gesundheit, Bildung und Wohnen. Den Fonds selbst beziffert Sanders auf eine Größenordnung von etwa sieben Billionen Dollar.

Die Begründung — und warum sie heikel ist

Sanders’ Argument: Die Modelle seien mit öffentlich zugänglichen Daten trainiert worden, „ohne Anerkennung, ohne Vergütung“ — also habe die Allgemeinheit ein Anrecht an den Gewinnen. In einem Gastbeitrag verknüpft er das mit der Sorge, dass KI Arbeitsplätze vernichtet und der Wohlstand sich bei einer Handvoll Konzernchefs sammelt. Ich merke im eigenen Tagesgeschäft, wie sehr inzwischen alles an genau diesen US-Anbietern hängt — die Tools, für die ich Monat für Monat Lizenzen zahle, kommen fast alle aus demselben halben Dutzend Firmen. Wem die gehören, ist damit keine rein akademische Frage. Eine erzwungene Teilenteignung privater und börsennotierter Unternehmen ist in den USA trotzdem ein politischer Sprengsatz.

Die Chancen sind praktisch null — die Debatte nicht

Realistisch wird aus dem Entwurf nichts. Er trägt noch nicht einmal eine Nummer im Gesetzgebungsverfahren, und unter einer republikanischen Kongressmehrheit ist eine 50-Prozent-Verstaatlichung der wertvollsten Unternehmen des Landes chancenlos. Mich überzeugt der Sieben-Billionen-Plan auch inhaltlich nicht — das klingt mehr nach Schlagzeile als nach durchgerechnetem Gesetz. Die Frage dahinter aber, wem die KI-Infrastruktur gehört und wer an ihren Gewinnen beteiligt wird, verschwindet so schnell nicht wieder. Sie wird auch Europa beschäftigen, wo die Antwort bislang eher „eigene Modelle bauen“ als „die amerikanischen enteignen“ lautet.