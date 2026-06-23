Samsung hat den nach eigenen Angaben schnellsten Speicher nach dem neuen UFS-5.0-Standard vorgestellt: bis zu 10,8 GB/s beim Lesen, 9,5 GB/s beim Schreiben. Das ist mehr als doppelt so viel wie beim bisherigen UFS 4.1 — und der Grund dafür liegt weniger im Smartphone als in dem KI-Modell, das künftig direkt auf dem Gerät laufen soll.

Doppelt so schnell — und genau so schnell, wie die Norm es zulässt

Die Zahlen zuerst: 10,8 GB/s lesend, 9,5 GB/s schreibend. UFS 4.1 und das ältere UFS 4.0 lagen sequenziell bei rund 4,2 bis 4,3 GB/s — daran hatte auch die 4.1-Überarbeitung wenig geändert, die vor allem die wahlfreien Zugriffe verbesserte. Der Sprung auf das Doppelte kommt also nicht aus Samsungs Trickkiste, sondern aus dem Standard selbst.

JEDEC hat UFS 5.0 (JESD220H) Ende Februar 2026 verabschiedet. Die neue Übertragungsstufe HS-Gear 6 verdoppelt die Datenrate auf 46,6 Gbit/s je Leitung; über zwei Lanes ergibt das eben jene gut 10,8 GB/s. Im Klartext: Die 10,8 GB/s sind die Obergrenze, die die Norm vorgibt. Samsung füllt sie aus, überholt sie aber nicht.

Wofür die Bandbreite gut ist: KI-Modelle, nicht App-Starts

Den eigentlichen Zweck nennt Samsung offen: On-Device-KI. Wer ein Sprachmodell lokal auf dem Telefon laufen lässt, muss erst einmal mehrere Gigabyte an Modellgewichten aus dem Flash-Speicher in den Arbeitsspeicher schaufeln. Genau dieser Ladevorgang hängt an der sequenziellen Leserate — und je kürzer er dauert, desto schneller meldet sich der Assistent nach dem ersten Tippen.

Dazu kommt die Effizienz: Laut Samsung arbeitet der neue Speicher über Clock Gating und variable Spannungen mehr als 40 Prozent sparsamer als der Vorgänger — eine Herstellerangabe, unabhängig nachgemessen ist sie noch nicht. Das Bauteil schrumpft zudem um 16,7 Prozent auf 7,5 × 13 × 0,9 Millimeter, Varianten bis 1 TB sind geplant, die Massenfertigung soll im vierten Quartal 2026 anlaufen.

Im Alltag jenseits der KI bleibt die Frage, wie viel davon ankommt. Ich habe genug Datenblätter gesehen, auf denen die Sequenz-Werte glänzten und beim Öffnen einer App trotzdem nichts spürbar schneller wurde — App-Starts hängen an wahlfreien Zugriffen, an der Thermik und am restlichen System, nicht an der Spitzen-Bandbreite. Den Unterschied zwischen 4 und 10 GB/s merkt man dort, wo wirklich große Dateien am Stück fließen. Beim lokalen KI-Modell ist das so. Beim Wischen über den Startbildschirm nicht.

„Branchenerster“ mit Sternchen

Samsung verkauft den Speicher als „industry’s first“ und „schnellste“ UFS-5.0-Lösung. Stimmt — mit Einschränkung. Kioxia hat bereits im Februar 2026 erste UFS-5.0-Muster an Gerätehersteller ausgeliefert; SK Hynix, Micron und Western Digital wollen im Lauf des Jahres ebenfalls in die Serienfertigung. Erster fertiger Marktauftritt ja, erster am Standard nein.

Ein konkretes Gerät, in dem der Speicher steckt, nennt Samsung nicht. Branchenüblich dürfte er in den nächsten Flaggschiffen landen; Qualcomms kommender Snapdragon 8 Elite Gen 6 soll UFS 5.0 unterstützen, womit das nächste Galaxy-S-Modell ein naheliegender Kandidat wäre — bestätigt ist davon nichts.

Unterm Strich ein sauberer, überfälliger Schritt: Der Speicher war beim KI-Hype zuletzt der unscheinbare Flaschenhals, und 10,8 GB/s lösen ihn für die nächste Gerätegeneration. Nur sollte niemand erwarten, dass sein Telefon dadurch doppelt so flott wirkt. Der Gewinn liegt da, wo künftig ein Modell mit ein paar Milliarden Parametern aus dem Flash geladen wird — und das ist ein Szenario, das die meisten Geräte heute noch gar nicht fahren.