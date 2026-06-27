Wer sein Smart Home über Samsungs SmartThings steuert, ohne die offizielle App zu benutzen, bekommt ab Oktober eine Rechnung. Samsung führt Gebühren für den Zugriff auf die SmartThings-Schnittstelle ein: 4,99 Dollar im Monat für private Entwickler, dazu gestaffelte Tarife für kommerzielle Anbieter. Bis zum Ende des dritten Quartals bleibt der Zugang frei — danach greifen Nutzungslimits.

Wen die Gebühr trifft — und wen nicht

Für die meisten Haushalte ändert sich nichts. Wer Lampen, Steckdosen und Sensoren über die SmartThings-App schaltet, zahlt weiter nichts. Die Gebühr betrifft den direkten API-Zugriff — also genau den Weg, über den Werkzeuge wie Home Assistant Samsungs Geräte einbinden, um sie lokal und herstellerübergreifend zu steuern. Bei mir zu Hause läuft die Hausautomation über Home Assistant auf einem kleinen eigenen Server, bewusst weg von fremden Clouds — und genau diese Konstellation landet jetzt auf der Rechnung. Fünf Dollar im Monat sind für sich genommen kein Drama. Das Prinzip dahinter schon.

Samsungs Begründung — und das bekannte Muster

Offiziell will Samsung mit den Einnahmen „in Enterprise-Funktionen investieren, nach denen Partner und Nutzer fragen“. Das ist die übliche Formel. Das Muster dahinter kennt man aus genug anderen Ecken der Branche: Erst gibt es die offene Schnittstelle gratis, damit sich ein Ökosystem aus Drittanbieter-Apps und Bastlern bildet; ist die Abhängigkeit groß genug, kommt das Preisschild. Bei Cloud-Diensten und Entwickler-APIs lief es genauso. Dass es ausgerechnet die trifft, die ihr Smart Home aus der Hersteller-Cloud herauslösen wollen, ist kein Zufall — lokale Steuerung ist für eine Plattform wie SmartThings entgangener Umsatz.

Der Zeitplan — und der Ausweg

Bis zum Ende des dritten Quartals bleibt alles frei, ab Oktober greifen die Limits und der kostenpflichtige Tarif für nicht-kommerzielle Einzelentwickler. Wer sich davon unabhängiger machen will, kommt an offenen Standards kaum vorbei. Genau dafür ist Matter gedacht — herstellerunabhängig, ohne den Zwang, alles über die Cloud eines einzelnen Anbieters laufen zu lassen. Geräte, die direkt per Matter im eigenen Netz sprechen, brauchen Samsungs API gar nicht erst.

Samsung verkauft die Gebühr als Investition in die Zukunft der Plattform. Für die Home-Assistant-Gemeinde ist sie zunächst schlicht eine Rechnung, die vorher nicht da war. Und eine Erinnerung daran, dass „kostenlos“ bei Plattform-Schnittstellen selten ein Dauerzustand ist.