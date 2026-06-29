Wer in den vergangenen Monaten Arbeitsspeicher nachgekauft hat, kennt die Hausnummer: RAM ist teuer geworden — und bleibt es. Samsung und SK Hynix kündigen jetzt die Gegenmaßnahme an, und zwar in einer Größenordnung, die selbst für die Speicherbranche ungewöhnlich ist. Bis das beim Preis ankommt, vergehen allerdings Jahre.

Vier bis fünf neue Fabriken — und der Staat baut mit

Zusammengenommen wollen beide Konzerne über die kommende Dekade bis zu 1,3 Billionen Dollar in den Ausbau ihrer Speicher- und KI-Chipproduktion stecken. Der jetzt konkret beschlossene Teil — Samsung, SK Hynix und der südkoreanische Staat gemeinsam — liegt bei rund 590 Milliarden Dollar. Auf SK Hynix entfallen langfristig etwa 710 Milliarden, auf Samsung gut 650 Milliarden Dollar.

Das Geld fließt vor allem in Beton und Reinräume. Jeder der beiden Hersteller plant vier bis fünf neue DRAM-Werke in der südwestlichen Region um Gwangju, dazu Verpackungszentren, bei Samsung zusätzlich einen NAND-Ausbau. Die Bauzeit soll durch paralleles statt schrittweises Hochziehen der Fabriken um drei bis vier Jahre schrumpfen. Das Ziel formulieren die Konzerne selbst offensiv: Die Speicher-Kapazität soll sich binnen fünf Jahren verdoppeln. Getragen wird das Ganze von einer Industriepolitik — der südkoreanische Staat steigt als Partner ein, das Vorhaben gehört zur Regionalentwicklungs-Strategie von Präsident Lee Jae Myung, und die öffentliche Hand übernimmt einen Teil der Infrastruktur.

Die Entlastung kommt zu spät

Für jeden, der Hardware kauft, steht die unangenehme Zahl im zweiten Teil der Meldung: Spürbar mehr Kapazität kommt erst ab 2028 auf den Markt, wenn die ersten neuen Linien laufen — geschätzt 15 bis 20 Prozent zusätzliches Volumen. Bis dahin geht es in die andere Richtung. Branchenschätzungen sehen die Speicherpreise im dritten Quartal 2026 um 40 bis 50 Prozent steigen, im vierten noch einmal um 30 bis 40 Prozent. Dass die beiden Konzerne zusammen rund 80 Prozent des für KI entscheidenden HBM-Marktes kontrollieren, macht die Lage nicht besser.

Ich habe in über zwanzig Jahren RAM-Preise fallen, steigen und wieder fallen sehen — das war immer ein Zyklus. Was gerade läuft, fühlt sich anders an: einseitig nach oben, und das seit Monaten. Lenovo hatte das auf der ISC schon ausgesprochen — billiger Arbeitsspeicher kommt nicht zurück, weil die Hersteller ihre Wafer lieber zu teurem KI-Speicher verarbeiten. Dass dieselben Hersteller den Preis bei Apple und Co. mit fehlender Kapazität begründen und nun Hunderte Milliarden in genau diese Kapazität schieben, passt ins Bild.

Warum die Börse die Milliarden nicht feiert

Man könnte meinen, die größte Investition der Firmengeschichte treibe den Kurs. Das Gegenteil passierte: Die Samsung-Aktie fiel an der Börse Seoul um 3,87 Prozent, SK Hynix um 1,35 Prozent. Anleger sehen zunächst die Belastung — riesige Bauprogramme bedeuten erst einmal hohe Ausgaben, lange bevor Erträge fließen, und wie verbindlich die genannten Summen wirklich sind, bleibt offen. Profitiert haben an dem Tag vor allem die Bau- und Ingenieurfirmen, bei denen die Aufträge landen dürften.

Mich überrascht die kühle Reaktion nicht. Ein Duopol, das an der Knappheit glänzend verdient, baut neue Werke nicht aus Nächstenliebe — und ganz sicher nicht schneller, als der eigene Preis es erlaubt. Die 1,3 Billionen Dollar sind real, die Fabriken werden kommen. Aber wer darauf hofft, dass der RAM-Riegel im nächsten Jahr wieder so viel kostet wie 2024, plant am Kalender vorbei: Diese Werke produzieren frühestens 2028 — und bis dahin zahlt die Rechnung der Kunde am Ende der Kette.