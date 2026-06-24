Samsung bewirbt Knox seit Jahren als das Sicherheitsfundament seiner Galaxy-Geräte — die Schutzschicht, die dafür sorgt, dass nur vertrauenswürdiger Code läuft. Ausgerechnet in diesem Wächter steckte rund acht Jahre lang eine Kernel-Lücke. Die Schwachstelle mit der Kennung CVE-2026-20971 betraf Millionen Galaxy-Smartphones vom S9 bis zum S25. Gefunden hat sie nicht Samsung, sondern die Sicherheitsforscher von LucidBit Labs.

Der Fehler saß in der Integritätsprüfung selbst

Technisch handelt es sich um eine Use-after-free-Lücke im Kernel, eingestuft mit einem CVSS-Wert von 7,8 (hoch). Sie lebte im Zusammenspiel zweier proprietärer Knox-Komponenten: PROCA, das prüft, welche Prozesse überhaupt laufen dürfen, und FIVE, das die Integrität im Kernel absichert. Beide sind dazu da, Manipulationen zu verhindern — und genau zwischen ihnen klaffte die Lücke.

Ausnutzen ließe sie sich nur lokal: Eine bösartige App müsste über eine Race Condition freigegebenen Kernel-Speicher gezielt neu belegen und so die Kontrollfluss-Integrität aushebeln — laut den Forschern, indem nicht ausführbare Dateien nachgeladen werden. Am Ende steht eine kontrollierte Speicherkorruption im Kernel, also der Sprung in die tiefste Schicht des Systems. Betroffen sind die Galaxy-Reihen S9 bis S25 samt vieler A-Modelle, sowohl mit Exynos- als auch mit Qualcomm-Chip, quer über Android 13 bis 16.

Was das praktisch heißt

Vor Panik schützt ein nüchterner Blick auf die Voraussetzungen. Ein Angreifer braucht lokalen Zugriff, in der Praxis also eine bereits installierte Schad-App — ein Vorbeisurfen reicht nicht, und ausgenutzt wurde die Lücke nach bisherigem Stand nicht. Vor allem aber hat Samsung sie längst geschlossen: Der Patch steckt im Sicherheitsupdate vom Januar 2026. Wer seine Updates einigermaßen aktuell hält, ist seit Monaten geschützt; öffentlich gemacht wurden die Details erst jetzt, nach der verantwortungsvollen Offenlegung.

Das eigentliche Risiko liegt damit dort, wo keine Updates mehr ankommen. Ein S9 oder S10 bekommt längst keine Patches mehr — und ältere Galaxy-Modelle wandern selten in den Müll, sondern als Zweit- oder Kindergerät weiter. Mein eigenes S26 Ultra fällt aus dem betroffenen Raster, die Lücken-Liste endet eine Generation davor. In Firmen mit einem Schwung älterer Diensthandys lohnt dagegen der Blick auf den Patch-Stand: Was nur noch in der Schublade liegt und nie aktualisiert wird, ist die offene Flanke.

Knox gegen Knox

Ein bisschen Ironie bleibt: Eine Schutzschicht, die mit dem Versprechen lückenloser Integrität verkauft wird, trug ihre eigene Schwachstelle acht Jahre lang mit sich herum. Das ist kein Knox-spezifischer Skandal — komplexe Sicherheitsarchitekturen vergrößern die Angriffsfläche fast zwangsläufig, je mehr eigener Code dazukommt. Aber es ist eine gute Erinnerung daran, dass „Sicherheits-Framework“ ein Anspruch ist, kein Beweis. Was zählt, ist nicht das Label, sondern wie schnell die Updates kommen — und ob das Gerät überhaupt noch welche bekommt.