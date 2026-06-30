Samsung war jahrelang stolz darauf, bei neuen Fertigungsverfahren als Erster am Start zu sein – bei den ersten 3-Nanometer-Chips mit GAA-Transistoren etwa. Diese Rolle gibt der Konzern jetzt auf. Die Massenfertigung des nächsten großen Knotens, des 1,4-Nanometer-Prozesses SF1.4, peilt Samsung erst für 2029 an. Das sind zwei Jahre später als der ursprüngliche Plan, der 2027 vorsah – die Verschiebung selbst hatte das Unternehmen schon im vergangenen Sommer eingeräumt.

Zwei Jahre Verspätung – mit Ansage

Der Schritt kommt nicht aus dem Nichts. Samsungs 3-Nanometer-Prozess SF3 kämpfte anfangs mit massiven Ausbeute-Problemen und fand kaum Abnehmer; erst im vergangenen Jahr stabilisierten sich die Erträge bei 3 nm und 2 nm. Wer zu früh ein unausgereiftes Verfahren anbietet, verbrennt Wafer und Kundenvertrauen – diese Lektion hat den Zeitplan für SF1.4 sichtbar geprägt.

High-NA-EUV als Wette auf die nächste Stufe

Technisch setzt Samsung bei SF1.4 für die kritischen Lagen auf High-NA-EUV – dieselbe Belichtungstechnik, auf die auch Intel baut. Der Vorteil: Bestimmte Strukturen lassen sich in einem einzigen Belichtungsschritt fertigen, statt sie mit klassischem EUV mehrfach übereinanderzulegen. Drei dieser teuren ASML-Systeme soll Samsung derzeit zum Testen besitzen. Risikolos ist die Wette nicht – High-NA ist neu, knapp und extrem teuer –, aber sie könnte mittelfristig Prozessschritte und damit Kosten sparen.

Der Wettlauf um die 1,4-nm-Klasse

Allein steht Samsung damit nicht, vorn aber auch nicht. TSMC will seinen A14-Knoten schon um 2028 in Produktion bringen – allerdings zunächst ohne High-NA-EUV, das dort erst 2030 oder 2031 zum Einsatz kommt. Intel plant seinen 14A-Prozess für Ende 2027 oder Anfang 2028, wobei offen ist, ob High-NA von Anfang an dabei ist. Samsung Foundry, das sich zuletzt als günstigere Alternative zum teurer werdenden TSMC ins Gespräch gebracht hat, ringt also gleich an zwei Fronten um Anschluss.

Samsung lernt damit eine teure Lektion, die in der Halbleiterfertigung am Ende immer dieselbe ist: Erster zu sein bringt nichts, wenn die Ausbeute nicht stimmt. Lieber zwei Jahre später mit einem Prozess, der sich rechnet, als 2027 mit einem, den keiner bestellt. Für einen Konzern, der jahrelang das Tempo vorgeben wollte, ist dieser Realismus fast die größere Nachricht als die Nanometer-Zahl.