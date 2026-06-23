Im März 2023 verbot Samsung seinen Leuten generative KI — nachdem Mitarbeiter vertraulichen Quellcode und Besprechungsnotizen in die öffentliche ChatGPT-Version gekippt hatten und die Daten damit aus der Hand gegeben waren. Gut zwei Jahre später dreht der Konzern den Spieß komplett um. Samsung Electronics rüstet jetzt die gesamte koreanische Belegschaft mit ChatGPT Enterprise aus, die weltweite Geräte-Sparte zusätzlich mit dem Coding-Werkzeug Codex. OpenAI verbucht das als einen seiner größten Firmenkunden überhaupt.

Wer was bekommt

Die Aufteilung ist klar geschnitten: ChatGPT Enterprise geht an alle Samsung-Beschäftigten in Korea, Codex an die komplette Device-eXperience-Sparte (DX) weltweit — also die Bereiche rund um Smartphones, Fernseher und Hausgeräte. Ausgerollt wird seit dem 21. Juni 2026. Einsatzfelder sind laut OpenAI Forschung, Fertigung, Marketing und Verwaltung.

Bemerkenswert ist, wo Codex landet: nicht nur bei den Entwicklern. OpenAI zufolge greifen zunehmend auch Nicht-Fachleute dazu, um sich interne Werkzeuge und automatisierte Abläufe selbst zusammenzubauen. Zur Größenordnung nennt OpenAI weltweit über fünf Millionen wöchentliche Codex-Nutzer; in Südkorea sei die Zahl aktiver Nutzer seit Februar um rund 800 Prozent gestiegen. Das sind Anbieter-Zahlen, keine unabhängig geprüften — die Richtung stimmt trotzdem.

Vom Komplettverbot zum Konzernstandard

Die Kehrtwende kam nicht über Nacht. Ende 2025 schloss die IT-Tochter Samsung SDS einen Reseller-Vertrag mit OpenAI — am 23. Dezember 2025, als erstes koreanisches Unternehmen, das ChatGPT Enterprise lokal ausliefern und technisch betreuen darf. Der eigentliche Knackpunkt liegt im Unterschied zwischen Gratis- und Enterprise-Variante: Bei den Firmenverträgen sichert OpenAI zu, standardmäßig nicht auf Kundendaten zu trainieren, dazu Aufbewahrungskontrollen und eine Auftragsverarbeitung. Genau das fehlt der kostenlosen Version — und genau das hatte 2023 das Datenleck verursacht.

Samsung schiebt noch einen eigenen Riegel davor: Zugriff bekommt nur, wer vorher eine interne KI-Sicherheitsschulung absolviert hat. Aufgebaut wurde dieser Rahmen nach einem zweimonatigen Testlauf von April bis Mai 2026, in dem 2.500 DX-Beschäftigte ChatGPT, Gemini und Claude parallel ausprobierten. Das Schatten-KI-Problem, das Samsung damals so hart getroffen hat, sehe ich im Kleinen ständig — irgendjemand kippt mal eben einen Kundendatensatz oder ein Stück Code in den erstbesten kostenlosen Chatbot, weil es gerade schneller geht. Per Anweisung verhindern lässt sich das kaum; die Leute machen es trotzdem, nur eben heimlich.

Worauf es wirklich hinausläuft

Nach außen bewirbt Samsung seine eigene Galaxy AI und das hauseigene Gauss-Modell — intern holt sich der Konzern OpenAI ins Haus. Das ist weniger widersprüchlich, als es klingt: eigene Modelle fürs verkaufte Produkt, fremde Spitzenmodelle für die Büroarbeit. Der spannendere Hebel ist ohnehin Codex für Nicht-Entwickler. Wenn die Sachbearbeitung anfängt, sich kleine Automatisierungen selbst zusammenzuklicken, verschiebt das im Arbeitsalltag mehr als jeder Chatbot-Assistent, der nur Texte zusammenfasst.

Die eigentliche Lehre aus der Verbots-Episode steckt im Kleingedruckten: Ein Komplettverbot hat das Datenproblem nie gelöst — der saubere Firmenvertrag samt Pflichtschulung tut es. Wer Schatten-KI aus dem Laden haben will, muss einen offiziellen Weg anbieten, der bequemer ist als der heimliche. Samsung hat dafür zwei Jahre und ein Datenleck gebraucht.