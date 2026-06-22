Sam Altman hat in einem Bühnengespräch an der Stanford University eine klare Ansage an die Zweifler gemacht: Wer darauf wette, dass große Sprachmodelle bald an eine Wand laufen, liege falsch. Das richtet sich direkt gegen eine wachsende Riege von Forschern, die genau das prophezeien — und es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem OpenAI Milliarden verbrennt und die Debatte um eine KI-Blase lauter wird.

„Gegen Skalierung zu wetten, ist verfehlt“

Die Kernaussage des OpenAI-Chefs, festgehalten in einem von The Decoder ausgewerteten Mitschnitt von Stanford Online: Gegen die weitere Skalierung von Sprachmodellen zu wetten, sei „ziemlich verfehlt“. Eine ganze Generation von Wissenschaftlern habe das Feld ausgebremst, weil sie die Grenzen des Ansatzes zu früh für erreicht hielt. Namentlich nimmt Altman Metas KI-Chef Yann LeCun aufs Korn, der Sprachmodelle für eine Sackgasse hält — solche Kritiker seien zu sehr mit ihrer eigenen Position verwachsen, um gegenteilige Belege noch anzuerkennen.

Ich habe in über zwanzig Jahren genug „das ändert jetzt alles“-Folien gesehen, um bei solchen Ansagen erst einmal die Augenbraue zu heben — in beide Richtungen. Wer eine Technik totsagt, hat in der Vergangenheit genauso oft danebengelegen wie der, der sie zum Heilsbringer erklärt. Interessant wird es erst, wenn jemand etwas auf den Tisch legt.

Der Beleg, den Altman anführt: ein 80 Jahre altes Mathe-Problem

Genau das tut Altman. Als Beweis, dass Modelle eben doch Neues hervorbringen, führt er ein konkretes Ergebnis an. Ein universelles Reasoning-Modell von OpenAI hat im Mai 2026 eine Vermutung aus der diskreten Geometrie widerlegt, die der Mathematiker Paul Erdős 1946 aufgestellt hatte — das sogenannte Unit-Distance-Problem. Über Jahrzehnte galt das quadratische Gitter als bestmögliche Anordnung; das Modell fand eine ganze Familie von Konstruktionen, die diese Schranke schlägt. Der Princeton-Mathematiker Will Sawin verfeinerte das Resultat anschließend, Fields-Medaillen-Träger Tim Gowers nannte es einen Meilenstein für KI in der Mathematik.

Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil OpenAI bei Erdős-Problemen schon einmal vorgeprescht war und sich verhob: Ende 2025 hieß es, ein Modell habe offene Probleme „gelöst“ — tatsächlich hatte es nur längst existierende Antworten aus der Fachliteratur zusammengesucht. Diesmal ist es ein eigenständiger Beweis, kein Nachschlagen. Ein Unterschied, der zählt.

Funktionieren und Bezahlen sind zwei verschiedene Fragen

Hier lohnt es, zwei Dinge auseinanderzuhalten, die in der Debatte gern verschwimmen. Ob Skalierung technisch weiter Fortschritt bringt, ist die eine Frage — ob sie sich wirtschaftlich trägt, die andere. Altman beantwortet nur die erste. LeCuns Warnung, über die wir kürzlich berichtet haben, zielt auf die zweite: dass die Betriebskosten die Zahlungsbereitschaft übersteigen und das Ganze von Investorengeld am Laufen gehalten wird. Beide können recht behalten — ein Modell kann beeindruckende neue Mathematik liefern und trotzdem ein Zuschussgeschäft sein. OpenAIs eigene Quartalszahlen mit Milliardenverlust passen ins zweite Bild.

Altman räumt selbst Grenzen ein: Für Robotik brauche es Weltmodelle, und bei sehr langfristigen Aufgaben seien Menschen weiter überlegen. Mein Eindruck nach all den Hype-Zyklen: Mehr über die tatsächlichen Fähigkeiten dieser Modelle verrät der Erdős-Beweis als jedes „Wetten Sie nicht gegen uns“ von der Bühne. Über das Bühnen-Gehabe reden wir in einem Jahr wieder. Der Beweis bleibt.