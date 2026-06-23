Ein neues KI-Modell, das Anthropics Beste einholt — ohne ein einziges Frontier-Modell selbst trainiert zu haben? Genau das verkauft das japanische Start-up Sakana AI seit dem 22. Juni mit Fugu. Nur ist Fugu streng genommen kein Modell, sondern ein Dirigent, der fremde Modelle koordiniert. Und an dieser Unterscheidung hängt die ganze Geschichte.

Fugu und Fugu Ultra sind seit dem 22. Juni über eine OpenAI-kompatible Schnittstelle verfügbar.

Statt ein eigenes Modell zu sein, verteilt Fugu Aufgaben an einen austauschbaren Pool von Fremdmodellen.

Fugu Ultra erreicht 73,7 auf SWE-Bench Pro — laut Sakana auf dem Niveau von Anthropics Fable 5.

Preis: ab 5 US-Dollar je Million Eingabe-Token; im Abo zwischen 20 und 200 Dollar im Monat.

Kein Modell, sondern ein Dirigent

Technisch ist Fugu ein Orchestrator. Eine Anfrage geht an einen einzigen Endpunkt, dann entscheidet das System intern: einfache Aufgaben löst es selbst, für komplexere stellt es ein Team spezialisierter Modelle zusammen, delegiert, prüft die Ergebnisse und fügt sie zusammen. Nach außen sieht das aus wie ein einzelnes Modell hinter einer OpenAI-kompatiblen API. Im Inneren ist es ein Multi-Agenten-System, das sogar mehrere Fugu-Instanzen gegeneinander schalten kann.

Bild: Sakana AI

Das als „Modell“ zu vermarkten, ist Etikettenschwindel — wer ein Modell kauft, erwartet ein trainiertes neuronales Netz, kein Routing-Konstrukt über fremde Netze. Sakana selbst nennt das „Schwarmintelligenz“. In der Praxis ist es ein Verteiler, dessen Qualität davon abhängt, welche Modelle gerade im Pool liegen. Das ist kein Makel an sich, aber es verschiebt die Frage: Nicht „Wie gut ist das Modell?“, sondern „Wie gut ist die Verteilung — und was kostet sie an Zeit und Geld?“

Die Benchmark-Zahlen — und ihr Kleingedrucktes

Die Zahlen, die Sakana nennt, sind ordentlich. Fugu Ultra kommt auf 73,7 Punkte bei SWE-Bench Pro (Opus 4.8: 69,2) und auf 90,8 bei LiveCodeBench Pro (Gemini 3.1 Pro: 82,9); bei GPQA-Diamond liegen beide Fugu-Varianten bei 95,5. Auf mehreren Tests reiche das an Anthropics Fable 5 und die Mythos-Vorschau heran, so der Anbieter.

Bild: Sakana AI

Das Kleingedruckte steht aber nicht in der Pressegrafik. Erstens vergleicht Sakana ein orchestriertes System gegen einzelne Modelle — und die beiden Anthropic-Modelle, an denen Fugu gemessen wird, stecken gar nicht im eigenen Pool. Zweitens berichten erste unabhängige Nutzer von ernüchternder Praxis: ein Standard-Coding-Test, der eine halbe Stunde lief; ein 20-Dollar-Abo, dessen Fünf-Stunden-Limit ein einziger Prompt aufbrauchte; Ausgaben, die qualitativ hinter Fable zurückblieben. Benchmark-Spitze und Alltagstauglichkeit sind hier zwei verschiedene Dinge — Praxistests durch Dritte stehen noch aus.

Souveränität von fremden Gnaden

Der eigentliche Pitch hinter Fugu ist strategisch. Sakana AI, das Start-up der Transformer-Miterfinder Llion Jones und David Ha, verkauft Fugu als Weg, der Abhängigkeit von einem einzelnen — meist US-amerikanischen — Anbieter zu entkommen und sogar Exportkontroll-Risiken zu umgehen. Wer austauschbare Modelle dirigiert, ist theoretisch nicht mehr an einen Hersteller gekettet.

Modell-Routing ist allerdings kein neuer Gedanke; Dienste wie OpenRouter schieben Anfragen seit Jahren zwischen Anbietern hin und her, und ich nutze so etwas selbst, um nicht an einem einzigen Anbieter zu kleben. Der Haken bleibt derselbe: Ein Orchestrator ist nur so souverän wie sein Pool. Liegen darin überwiegend dieselben großen Frontier-Modelle, die man eigentlich umgehen wollte, dann verlagert Fugu die Abhängigkeit, statt sie aufzulösen. Die Unabhängigkeit ist eine geliehene.

Spannend wird Fugu dort, wo Routing echten Mehrwert bringt — Kosten drücken, Lastspitzen verteilen, Ausfälle einzelner Anbieter abfedern. Als „Modell“ verkauft, das die Frontier-Spitze schlägt, weckt es Erwartungen, die ein Verteiler kaum halten kann. Die ehrlichere Beschreibung wäre ein cleverer Mittelsmann. Und Mittelsmänner bezahlt man bekanntlich extra.