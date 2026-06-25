Sachsens Polizei darf künftig Gesichter in Echtzeit erkennen, Gesichter und Stimmen mit frei zugänglichen Netzdaten abgleichen und verschlüsselte Messenger per Staatstrojaner mitlesen. Der Landtag in Dresden hat das neue Polizeigesetz am Mittwoch mit 60 zu 53 Stimmen beschlossen — in Kraft ist es bereits seit Donnerstag. Getragen hat die Novelle die Minderheitskoalition aus CDU und SPD, über die Mehrheit entschied am Ende das BSW.

Auf einen Blick

Beschluss mit 60 zu 53 Stimmen: CDU, SPD und der Großteil des BSW dafür, Grüne, Linke und AfD dagegen — seit Donnerstag gültig.

Neue Befugnisse: KI-gestützte Videoüberwachung mit kameraübergreifendem Tracking, Echtzeit-Erkennung von Gesichtern und Verhaltensmustern, biometrische Fernidentifizierung.

Staatstrojaner: Quellen-Telekommunikationsüberwachung für verschlüsselte Dienste wie WhatsApp.

Auslöser ist eine Frist des Verfassungsgerichtshofs bis zum 30. Juni — ohne Neuregelung wären zentrale Befugnisse ersatzlos ausgelaufen.

Was die Polizei in Sachsen jetzt darf

Das Herzstück der Novelle ist die automatisierte Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten. Künftig darf Software dort Gesichter, Verhaltensmuster und „gefährliche Gegenstände“ in Echtzeit auswerten und eine Person über mehrere Kameras hinweg verfolgen. Dazu kommt die biometrische Fernidentifizierung — der Abgleich von Gesichtern und Stimmen mit frei zugänglichen Daten aus dem Netz. Verdeckte Kennzeichenscanner sollen gestohlene Fahrzeuge aufspüren, neue Kompetenzen zur Drohnenabwehr runden das Paket ab.

Der zweite große Block ist der präventive Staatstrojaner: die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, mit der die Polizei verschlüsselte Messenger wie WhatsApp direkt auf dem Gerät mitliest, bevor die Verschlüsselung greift. Was das Gesetz dabei offenlässt, ist die entscheidende Frage — was genau als „frei zugänglich“ gilt, wenn Gesichter und Stimmen mit dem offenen Netz abgeglichen werden. Öffentliche Social-Media-Profile? Bilder, die andere hochgeladen haben? Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob aus einer gezielten Fahndung eine Dauerrasterung wird.

Wenn ich im Tagesgeschäft eine Datenschutz-Folgenabschätzung schreibe, geht es meist um vergleichsweise harmlose Dinge — und trotzdem ist das Material heikel: Biometrische Daten gehören zur höchsten Schutzklasse der DSGVO. Schon ein simpler Fingerabdruck-Scanner an einer Bürotür zwingt mich zu einer formellen Abwägung, ob das überhaupt verhältnismäßig ist. Hier soll der Staat Gesichter und Stimmen in Echtzeit mit dem halben Internet vergleichen — eine andere Größenordnung, mit Algorithmen, deren Trefferquote niemand öffentlich nachprüfen kann.

Knappe Mehrheit, harte Frist

Dass es so schnell ging, hat einen Grund: Der sächsische Verfassungsgerichtshof hatte Anfang 2025 Teile des alten Gesetzes für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis Ende Juni verlangt. Ohne rechtzeitigen Beschluss wären Befugnisse der Polizei ersatzlos weggefallen. Diesen Termindruck nutzte die Minderheitsregierung — und brauchte für die Mehrheit das BSW, von dem 11 der 15 Abgeordneten zustimmten. Den Preis dafür sieht man im Gesetz: Sachsen verzichtet auf die Big-Data-Software des US-Anbieters Palantir, und der Taser bleibt Spezialeinheiten vorbehalten statt im Streifendienst.

Die Opposition lief Sturm. Die Grünen sprachen von „Grundrechts-Harakiri“, die Linke warf der Regierung vor, das Parlament bewusst unter Zeitdruck zu setzen, um eine breitere Debatte zu verhindern. Der Chaos Computer Club warnte vor dem Aufbau einer Überwachungsinfrastruktur mit großem Missbrauchspotenzial. Neu ist dieser Kurs nicht: Auf Bundesebene hatte zuletzt der Bundesrat noch schärfere biometrische Rasterfahndung gefordert als die Bundesregierung selbst. Eine ausführliche Aufarbeitung der sächsischen Novelle liefert netzpolitik.org.

Eine Frist zwingt zu einer neuen Regelung — nicht zwingend zu dieser Menge an Überwachung. Das ist der wunde Punkt. Steht die Infrastruktur aus Kameras, Mustererkennung und biometrischem Abgleich erst einmal, überlebt sie die Koalition, die sie gebaut hat; die nächste Regierung erbt die Befugnisse, nicht den Kompromiss. Und die Bremse ist schon weg: Eine erneute Normenkontrollklage bräuchte 30 Stimmen im Landtag, Grüne und Linke bringen zusammen 13 mit. Bis ein Gericht das Gesetz noch einmal anfasst, dürfte die Technik längst laufen.