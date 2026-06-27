Anfang Juni hatte AMD den Schritt auf der Computex erst angekündigt — der Ryzen 7 5800X3D kehrt als Jubiläums-Edition für den alten Sockel AM4 zurück. Seit dem 25. Juni steht der Chip nun tatsächlich im Handel, in Deutschland ab rund 365 Euro. Neu ist daran allerdings wenig — bis auf die Verpackung praktisch nichts.

Identische Technik, neue Schachtel

Unter dem Heatspreader steckt exakt der 5800X3D von 2022: acht Zen-3-Kerne, 16 Threads, bis zu 4,5 GHz Boost, 96 MB L3-Cache dank gestapeltem 3D V-Cache und 105 Watt TDP. Kein neuer Fertigungsprozess, kein höherer Takt, kein zusätzlicher Kern. Was AMD beilegt, ist ein „Carbice Ice Pad“, ein Wärmeleitpad mit Kohlenstoff-Nanoröhren, das es bisher nur über einen Fertig-PC-Anbieter gab — dazu eine Jubiläums-Verpackung zum zehnten Geburtstag der AM4-Plattform. Am Silizium ändert das alles nichts.

Mich überzeugt der Aufpreis für Karton und Wärmeleitpad nicht — wer reine Gaming-Leistung sucht, bekommt sie auf AM5 längst deutlich höher. Ein Ryzen 7 9800X3D zieht in Spielen klar davon, und der zum gleichen Anlass vorgestellte 7700X3D startet in den USA sogar günstiger (329 statt 349 Dollar). Beide setzen aber ein neues Mainboard und teuren DDR5-Speicher voraus.

Warum der alte Chip 2026 trotzdem Sinn ergibt

Genau da liegt der Punkt. AMD legt diesen Launch nicht um eine neue Architektur herum, sondern um die Speicherpreise. DDR5 ist durch die anhaltende Speicherknappheit teuer geworden; ein kompletter Plattformwechsel auf AM5 kostet mit Board und 16 GB RAM schnell um die 490 Euro, mit 32 GB eher 650. Wer dagegen ein AM4-Brett mit DDR4 im Rechner stecken hat, setzt den 5800X3D einfach ein und spart sich den ganzen Umbau.

Pikant bleibt der Preis trotzdem: Als Einzel-CPU lag der 5800X3D zuletzt bei rund 419 Euro — getrieben von denselben Speicher- und Altchip-Engpässen. Mit 365 Euro unterbietet die Anniversary Edition diesen Mondpreis zwar, bleibt aber über dem, was der Prozessor in ruhigeren Zeiten gekostet hat. Für AM4-Besitzer, die ihre Plattform noch ein, zwei Jahre weiterfahren wollen, ist das ein bezahlbarer Schlussstrich — ein echtes Schnäppchen sieht anders aus.