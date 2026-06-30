Das US-Außenministerium zahlt bis zu zehn Millionen Dollar für Hinweise auf zwei Hackergruppen, die im Auftrag russischer Dienste seit Monaten Signal- und WhatsApp-Konten westlicher Amtsträger übernehmen. Der eigentliche Clou liegt in der Methode: Die Angreifer knacken keine Verschlüsselung, sie bringen ihre Opfer dazu, ihnen die Tür selbst aufzuhalten.

Zehn Millionen für zwei Aktenzeichen

Über das Programm Rewards for Justice sucht Washington nach Informationen zu den Gruppen UNC5792 und UNC4221. Die erste wird dem Grenzschutz des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zugerechnet, die zweite dem Militärgeheimdienst. Gesucht sind Namen, Standorte, Infrastruktur, Geldflüsse — alles, was die Akteure greifbar macht. Laut der Ausschreibung vom 29. Juni wurden bereits Tausende Konten kommerzieller Messenger kompromittiert. Im Visier stehen keine Privatleute mit Katzenfotos, sondern Regierungs- und NATO-Mitarbeiter, Diplomaten, Sicherheitspersonal, Journalisten mit Russland- und Ukraine-Bezug sowie Hilfsorganisationen für die Ukraine.

Der Trick steckt nicht in der Verschlüsselung

Signal gilt zu Recht als sicher — und genau das ist hier nicht der Angriffspunkt. Die Gruppen missbrauchen die völlig legitime Funktion „Gerät verknüpfen“. Ein präparierter Gruppeneinladungs- oder QR-Link leitet das Opfer auf eine Seite, die im Hintergrund ein vom Angreifer kontrolliertes Zweitgerät an das Konto hängt. Ab dann läuft jede Nachricht still auf einem fremden Bildschirm mit. Kein Schadcode, keine geknackte Krypto, kein Alarm. Dieses Signal-Phishing haben FBI und CISA inzwischen auch bei WhatsApp und Telegram beobachtet; ihre Warnung aus dem März dieses Jahres haben sie nachgeschärft. Neu ist die Zielrichtung: Statt einmaliger Bestätigungscodes greifen die Täter jetzt den Backup-Wiederherstellungsschlüssel ab — den Generalschlüssel zum gesamten Nachrichtenarchiv.

Wenn ich in kleinen Firmen die Diensthandys der Geschäftsführung absichere, ist die gefährlichste Phishing-Nachricht nie die mit dem Rechtschreibfehler — sondern die, die wie der offizielle Support klingt und nur einen kurzen Klick verlangt. Genau da setzen diese Gruppen an: Sie geben sich als Signal-Support aus und führen das Opfer Schritt für Schritt durch eine angeblich harmlose Verifizierung. Wer einmal gesehen hat, wie souverän so ein gefälschter Support-Dialog auftritt, unterschätzt Social Engineering nie wieder.

Warum das auch ohne Diplomatenpass zählt

Noch trifft es gezielt Leute mit Zugang zu heiklen Informationen. Aber Methoden mit Erfolg wandern nach unten — was heute ein Militärgeheimdienst gegen Diplomaten fährt, steht morgen im Baukasten gewöhnlicher Betrüger. Die Gegenmittel sind unspektakulär und kosten nichts. In Signal unter „Verknüpfte Geräte“ regelmäßig nachsehen, ob dort etwas hängt, das man nicht kennt. QR-Codes und Gruppeneinladungen aus dem Nichts so behandeln wie den Anruf der angeblichen „Bank“. Und den Wiederherstellungsschlüssel wie das Passwort behandeln, das er faktisch ist — kein echter Support fragt ihn jemals ab.

Dass die USA für ein paar russische Phisher denselben Betrag ausloben wie sonst für Terror-Drahtzieher, sagt mehr über die Lage als jede Sicherheitsstudie: Verschlüsselte Messenger sind zum erstklassigen Spionageziel geworden. Die offene Flanke ist dabei nicht die Mathematik hinter Signal, sondern eine Komfortfunktion — das Verknüpfen weiterer Geräte. Und gegen einen Nutzer, der den falschen QR-Code scannt, ist auch die stärkste Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machtlos.