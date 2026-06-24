Der Anschluss 12V-2×6 war Nvidias Antwort auf die geschmolzenen 12VHPWR-Stecker der RTX-40-Generation — leicht überarbeitet, mit längeren Kontaktstiften, damit das Problem verschwindet. Verschwunden ist es nicht. Das Fachmedium Club386 hat dokumentiert, wie eine GeForce RTX 5090 Founders Edition samt 1.000-Watt-Netzteil von be quiet! durch ein geschmolzenes Kabel zerstört wurde — und diesmal lässt sich der bequeme „Anwenderfehler“-Reflex nicht anwenden.

Was bei Club386 passiert ist

Die Karte steckte in einem Z890-Testsystem von Intel, versorgt von einem be quiet! Dark Power 13 mit 1.000 Watt. Verwendet wurde ein einzelnes, direkt vom Netzteil kommendes 12V-2×6-Kabel — kein Adapter, keine Verlängerung, kein Billigteil aus der Restekiste. Das Kabel war fest eingesteckt. Trotzdem schmolz der 16-polige Anschluss an beiden Enden — Grafikkarte und Netzteil beschädigt. Nvidia tauschte die Karte anschließend aus.

Club386 testet seit Jahren Hardware und schließt einen Bedienfehler für diesen Fall aus. Und das Labor ist nicht allein: Schon vor der Computex erwischte es den YouTuber Daniel Owen, das deutsche PCMasters meldete denselben Defekt, und auch ein Redakteur mit über 15 Jahren GPU-Erfahrung berichtete von einem durchgeschmorten Stecker. Wenn ausgerechnet die Leute, die solche Karten beruflich verkabeln, reihenweise dasselbe Bild liefern, wird die These vom tollpatschigen Nutzer dünn.

Warum der Stecker das Problem ist

Den Kern hat der Overclocker der8auer mit der Wärmebildkamera sichtbar gemacht: An einer RTX 5090 führte ein einzelner Draht rund 150 Grad, während andere Pins fast keinen Strom trugen. Genau da liegt die Schwachstelle — der Anschluss verteilt die Last nicht aktiv auf seine Leitungen, sondern verlässt sich darauf, dass alle gleich gut Kontakt haben. Bei rund 575 Watt, die eine RTX 5090 durch diesen einen Stecker zieht, reicht ein schlechter Pin, und die Nachbarn glühen. Ein 8-poliger PCIe-Stecker hatte hier noch Reserven; der 16-polige fährt ab Werk am Limit.

Nach drei Jahren 12VHPWR-Theater ist das meiner Meinung nach kein Steck-, sondern ein Konstruktionsproblem. Ein Stromanschluss, der nur funktioniert, wenn alles perfekt sitzt und der Nutzer hinterher die Temperaturen überwacht, ist im Auslieferungszustand schlicht kein guter Anschluss.

Was das für Käufer heißt

Ich schraube privat seit über zwanzig Jahren an Rechnern, und die alten 8-Pin-Stecker waren in einer Hinsicht herrlich langweilig: einmal hörbar eingerastet, nie wieder hingeschaut. Beim 12V-2×6 ist diese Sorglosigkeit weg. Wer eine RTX 5090 betreibt, sollte ein natives Kabel direkt vom Netzteilhersteller nehmen, es bis zum Anschlag einstecken und in den ersten Betriebsstunden den Steckerbereich im Auge behalten — zur Not mit einem Temperaturfühler. Das ist Schadensbegrenzung, keine Lösung.

Die unbequeme Konstante in all diesen Fällen ist nicht der jeweilige Nutzer, sondern der Anschluss. Solange Nvidia das nicht einräumt und die Lastverteilung auf der Platine selbst absichert, tragen die Käufer einer 2.000-Euro-Karte das Risiko — und im Schadensfall noch die Diskussion, ob sie nicht doch selbst schuld gewesen seien.