rsync lässt Claude mitschreiben — und bricht dabei inkrementelle Backups

„Please do not vibe fuck up this software“ — dieses Statement in einem GitHub-Issue trifft die Debatte präziser als jede Pressemitteilung. rsync 3.4.3, veröffentlicht als sicherheitsorientierter Patch-Release, brachte nebenbei eine Überraschung mit: Wer die Commit-Historie durchforstete, fand Dutzende Einträge mit der Attributierung „tridge and claude“ — und plötzlich waren inkrementelle Backups kaputt.

Was in 3.4.3 schief lief — und warum es so lange unbemerkt blieb

Andrew Tridgell, Schöpfer von rsync und Samba, setzte Claude, OpenAI Codex und Google Gemini ein, um die veraltete Shell-Script-Testsuite von rsync in Python umzuschreiben. Das Framework entwarf er selbst, den generierten Code prüfte er nach eigener Aussage manuell. Den Fehler, der dabei entstand, beschreibt er rückblickend als „gültige, aber ungewöhnliche Anwendungsfälle“ — Szenarien, die in der Testsuite schlicht fehlten.

Das Resultat: Inkrementelle Backups schlugen in Version 3.4.3 still fehl. Kein Abbruch, keine Fehlermeldung, nur falsche Ergebnisse. rsync läuft auf den meisten Systemen unbeaufsichtigt — als Cronjob, als Backup-Skript, als nächtlicher Replikationsdaemon. Wer nicht aktiv prüft, ob die inkrementellen Transfers das richtige Ergebnis liefern, merkt es nicht sofort.

Ich nutze rsync für Backup-Skripte bei KMU-Kunden seit Jahren — auf Hetzner und netcup, für nächtliche Datensicherungen. Was mich an dieser Geschichte am meisten beschäftigt: Ein stiller Fehler im inkrementellen Modus ist der mieseste Fehlertyp überhaupt. Das Skript gibt „success“ zurück, die Backup-Prüfung zeigt grünes Licht — und erst bei der Wiederherstellung stellt man fest, dass die letzten Wochen fehlen.

Tridgells Verteidigung — und warum sie nur halb trägt

In einem Medium-Post mit dem Titel „Rsync and Outrage“ wehrte sich Tridgell gegen das Framing: Er habe nicht einfach vibe-coded „convert test suite to Python“, sondern das Architektur-Framework selbst entworfen und die KI-generierten Teile manuell geprüft. Seine 40 Jahre Entwicklungserfahrung spreche für sich. Für das kommende rsync 3.5 will er den KI-assistierten Ansatz beibehalten.

Das Argument ist nicht falsch — aber es greift zu kurz. Wenn der Zweck einer Testsuite darin besteht, Regressionen abzufangen, und diese Suite die betroffenen Szenarien nicht abdeckte, dann ist „ungewöhnliche Anwendungsfälle“ keine Entschuldigung, sondern der eigentliche Befund. Ob KI den Code geschrieben hat oder ein Mensch, ist dabei zweitrangig. Erstrangig ist, dass inkrementelle Backups ein Kernfall von rsync sind — und kein Randfall.

Die Empörung auf Hacker News, Reddit und in den FreeBSD-Foren war erwartbar laut. Ein Teil davon war berechtigt, ein Teil war reflexartige KI-Hysterie. Konstruktiv wäre beides nicht: Was rsync wirklich braucht, ist eine Testsuite, die den Backup-Kernfall vollständig abdeckt — egal, mit welchen Werkzeugen der Code entstanden ist.

Andrew Tridgell hat rsync groß gemacht und kann es entwickeln, wie er es für richtig hält. Diese Episode zeigt aber, was bei KI-gestütztem Coding in kritischer Infrastruktur auf dem Spiel steht: nicht der KI-Anteil am Code, sondern die Lücken in den Testannahmen, die dabei unbemerkt bleiben. Das ist keine neue Erkenntnis — bei einem Tool, das für stille Hintergrundprozesse gebaut wurde, trifft sie nur besonders hart.