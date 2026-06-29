Rocket Lab war bisher die Firma, die kleine Raketen baut und Satelliten für andere ins All schießt. Jetzt greift das Unternehmen für rund 8 Milliarden US-Dollar nach dem Satellitenfunk-Betreiber Iridium — und wird damit über Nacht vom Zulieferer zum eigenen Netzbetreiber. Das Vorbild für diesen Schritt steht unübersehbar im kalifornischen Hawthorne: SpaceX.

Der Deal: 8 Milliarden, halb bar, halb Aktien

Auf dem Papier sind es 54 US-Dollar je Iridium-Aktie, je zur Hälfte in bar und in Rocket-Lab-Papieren. Das entspricht einem Aufschlag von gut 24 Prozent auf den Börsenkurs vor der Ankündigung. Die Finanzierung steht bereits: Deutsche Bank und Wells Fargo haben eine Brückenfinanzierung über 3,6 Milliarden Dollar zugesagt, der Rest soll aus Barreserven sowie künftigen Anleihen und Kapitalerhöhungen kommen.

Abschließen will Rocket Lab den Kauf Mitte 2027 — und das ist der erste Haken. Bis dahin müssen Iridium-Aktionäre und gleich mehrere Aufsichtsbehörden zustimmen. Eine Übernahme dieser Größe im strategisch heiklen Raumfahrt- und Telekommunikationssektor ist nichts, was eine Regulierungsbehörde im Vorbeigehen durchwinkt. Bis zum Vollzug bleibt es eine Ankündigung, kein vollendeter Zusammenschluss.

Was Rocket Lab bekommt — und warum es nach Starlink aussieht

Iridium betreibt eine Konstellation aus 66 aktiven Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, dazu weltweit lizenziertes Funkspektrum im L-Band und eine Kundenbasis von mehr als 2,55 Millionen Abonnenten — vom Militär über die Luft- und Seefahrt bis zu kommerziellen IoT-Anwendungen. Genau dieses Paket fehlte Rocket Lab bislang: ein laufendes, zahlendes Netz. Bisher verdiente die Firma am Bau und am Start fremder Satelliten, nicht am Betrieb eigener Dienste.

Die Logik dahinter ist die von Starlink: Wer die Raketen, die Satelliten und das Netz unter einem Dach hat, ist von niemandem abhängig und verdient an jeder Stufe der Wertschöpfung mit. Iridium kennt man vor allem aus zwei Welten — dem klobigen Satellitentelefon, das funktioniert, wenn sonst nichts mehr geht, und zunehmend dem Direct-to-Device-Funk, der Notnachrichten direkt aufs Smartphone bringt. Ich habe selbst schon eine Außenstelle anbinden müssen, an der DSL, Kabel und Mobilfunk gleichermaßen aufhörten — solche Netze sind kein Nischenspielzeug, sondern manchmal die einzige Leitung, die noch übrig ist.

Eine ganze Branche zieht sich zusammen

Rocket Lab ist nicht allein. Amazon will den Satellitenfunker Globalstar übernehmen, der Betreiber SES schluckt Intelsat — überall wächst zusammen, was Start und Satellitendienst trennt. Der Markt sortiert sich gerade in wenige große, vertikal integrierte Blöcke, mit SpaceX als Maßstab, an dem sich alle ausrichten.

Eine Pointe trägt der Deal aber doch: Iridiums heutige Konstellation stammt aus den Jahren 2017 bis 2019 — und wurde seinerzeit von SpaceX-Falcon-9-Raketen ins All gebracht. Rocket Lab kauft also ein Netz, dessen Satelliten der direkte Konkurrent gestartet hat und das in den 2030ern erneuert werden muss. Genau da soll sich der Kauf rechnen: Die nächste Generation will Rocket Lab dann selbst bauen und mit eigenen Raketen hochschießen. Ob aus dem kleinen Launch-Anbieter so wirklich ein zweites SpaceX wird, entscheidet sich nicht an der Ankündigung, sondern erst, wenn die Aufsichtsbehörden 2027 ihr Urteil gefällt haben — und Rocket Lab beweisen muss, dass es ein Milliardennetz nicht nur kaufen, sondern auch betreiben und ersetzen kann.