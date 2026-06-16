Als Rivian Anfang Juni die ersten R2-SUV auslieferte, klang das wie ein echter Wendepunkt. Jetzt, eine Woche später, schickt das Unternehmen Hunderte von Mitarbeitern nach Hause — hauptsächlich aus den Bereichen Service, Vertrieb und Marketing. Offiziell heißt es, man habe „eine Handvoll Teams restrukturiert“, um das Geschäft profitabel zu skalieren.

Vierte Runde seit 2024

Rivian bestätigte den Personalabbau am 16. Juni, nannte aber keine genauen Zahlen. Berichten zufolge sollen über 300 Stellen gestrichen worden sein — weniger als zwei Prozent der Gesamtbelegschaft, was Rivian als eigene Einordnung mitliefert. Betroffen sind vor allem Service- und Kundenteams einschließlich Vertrieb und Marketing; die Fertigungslinien für den R2 bleiben davon offenbar unberührt.

Es ist mindestens die vierte Entlassungsrunde seit Anfang 2024. Was die Gleichzeitigkeit besonders auffällig macht: In den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 hatte Rivian rund 1.800 neue Stellen aufgebaut — für den R2-Serienanlauf und das wachsende Autonomie-Programm. Netto ist der Abbau also überschaubar; strukturell zeigt er, dass Rivian die Kostenrechnung pro Abteilung sehr genau führt und dort zieht, wo die ursprüngliche Skalierungslogik nicht mehr passt.

Profitabilität als Fernziel mit hartem Zeitplan

Rivian kommt aus fast 30 Milliarden Dollar kumulierten Verlusten. Die erste Gewinnzone hatte das Unternehmen ursprünglich für 2027 angepeilt — im März 2026 wurde dieses Ziel verschoben, weil Rivian massiv in autonomes Fahren investiert. Dieser Aufwand hat einen konkreten Abnehmer: Uber hat zugesagt, bis zu 50.000 R2 als Robotaxis abzunehmen und dafür bis zu 1,25 Milliarden Dollar einzubringen.

Lukrativ — aber an technische Bedingungen geknüpft, die Rivian bisher nicht erfüllt. Aktuell bietet das System nur eine Hands-off-Funktion, bei der der Fahrer weiter aufmerksam bleiben muss. Vollautonomes Fahren, das den Uber-Deal wirklich trägt, ist noch Roadmap, kein Produkt.

Die Schichtung ist nachvollziehbar: Serienproduktion finanziert die Gegenwart, Autonomie finanziert die Zukunft. Aber genau das ist die Wette — und „Autonomie braucht länger als geplant“ ist in dieser Branche eher die Regel als die Ausnahme. Ob die nächsten Quartale Rivian Spielraum lassen, das auszusitzen, ist die eigentliche Frage hinter dem Stellenabbau.