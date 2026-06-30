Wer im Auto schon mal versucht hat, dem Bordcomputer mehr zu entlocken als „navigiere nach Hause“, kennt die Grenze: Ein Stichwort versteht der Assistent, einen ganzen Satz mit Nebenbedingung nicht. Genau da setzt Renault an. Per kostenlosem Over-the-Air-Update wandert seit dem 15. Juni Googles KI-Assistent Gemini in alle Fahrzeuge mit dem Multimediasystem OpenR Link — und ersetzt dort den bisherigen Google Assistant.

Was das Update bringt

Gemini hört im Auto weiter auf „Hey Google“, versteht aber Zusammenhänge. Das von Renault genannte Beispiel: „Bring mich nach Paris, aber umfahre die Ringstraße.“ Mehrere Anweisungen in einem Satz, ohne starres Kommando-Vokabular. Der Assistent steuert Klimaanlage, Navigation, Radio und Einstellungen, zieht für die Routenplanung auch die Restreichweite des E-Autos heran und beantwortet allgemeine Fragen.

Das Update läuft als Opt-in: Aktiviert wird Gemini über den zentralen Bildschirm, ein Google-Konto vorausgesetzt. Eine Werkstatt braucht es nicht, an der Laufzeit des Konnektivitäts-Pakets ändert sich nichts. Zum Start beherrscht der Assistent 13 Sprachen, Deutsch inklusive. Eine spätere Ausbaustufe namens Gemini Live soll freies Sprechen erlauben — den Assistenten unterbrechen, mehrere Wünsche aneinanderreihen, mitten im Gespräch die Sprache wechseln, ohne jedes Mal „Hey Google“ zu sagen.

Bild: Renault

In meinem eigenen Wagen läuft Android Auto, und der klassische Assistant ist genau so ein Stichwort-Versteher: „Navigiere nach Hause“ klappt, „und tank unterwegs günstig“ wird zur Glückssache. Dass der Sprung von Schlüsselwort zu Kontext jetzt im Auto ankommt, ist überfällig — und hier sinnvoller als auf dem Sofa, weil die Hände am Lenkrad bleiben sollen.

Bequemer — und tiefer im Google-Kosmos

Renault begründet den Schritt mit weniger Ablenkung: Wer spricht, tippt nicht auf dem Touchscreen herum. Das ist ein fairer Punkt — die Bedienlogik moderner Infotainment-Displays ist im Fahrbetrieb oft selbst die Ablenkung. Die andere Seite der Medaille: OpenR Link basiert auf „Google built-in“, und mit Gemini wird das Cockpit ein weiteres Stück Google. Die Gespräche laufen über ein Google-Konto und Googles Cloud — wer das aktiviert, holt sich denselben Datenfluss ins Auto, den viele am Smartphone längst hingenommen haben.

Für Renault ist die Rechnung bequem: Den teuren Eigenbau eines KI-Assistenten spart sich der Hersteller, die Funktion kommt fertig von Google. Der Preis ist Abhängigkeit — wer den Sprachlayer im Auto an einen Plattformkonzern abgibt, bekommt ihn nicht so leicht zurück. Das eigentliche Ereignis ist hier weniger ein neues Feature als die Frage, wem das Armaturenbrett künftig gehört. Gemini versteht endlich, was man ihm sagt; ob man ihm im eigenen Auto alles sagen möchte, bleibt eine Entscheidung, die jeder Fahrer selbst trifft.