Der Bundestag hat am Donnerstagabend das Recht auf Reparatur beschlossen und damit eine EU-Vorgabe in deutsches Recht gegossen, über die seit Jahren geredet wird. Hersteller von Waschmaschinen, Smartphones oder E-Bikes müssen ihre Geräte künftig während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis reparieren. Klingt nach einer Selbstverständlichkeit. Wer schon einmal versucht hat, ein vier Jahre altes Gerät offiziell instand setzen zu lassen, weiß, dass es das bisher nicht war.

Von der Waschmaschine bis zum Server: Was unter die Pflicht fällt

Der Kreis der Produkte ist größer, als die Schlagzeile vermuten lässt. Auf der Liste stehen Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler und Kühlgeräte, dazu Smartphones, Tablets, Drucker, schnurlose Telefone, Staubsauger, Schweißgeräte, E-Scooter und E-Bikes. Auch Server und Datenspeicher sind dabei — ein Punkt, der im Maschinenraum kleiner Firmen mehr Beachtung verdient als die Waschmaschine.

Reparierbar heißt dabei nicht bloß, dass irgendwo ein Ersatzteil herumliegt. Die Geräte sollen so konstruiert sein, dass sich gängige Komponenten überhaupt tauschen lassen, und die Ersatzteilversorgung muss zu einem vertretbaren Preis gesichert sein. Fest verlötete Akkus, wie man sie aus manchem Billig-Tablet kennt, passen nicht in dieses Bild — denselben Hebel hat die EU zuletzt bei der Nintendo Switch 2 angesetzt.

Der Hebel für Verbraucher: ein Jahr mehr Gewährleistung

Damit die Reparatur nicht nur Pflicht auf dem Papier bleibt, hat der Gesetzgeber einen Anreiz eingebaut: Wer sich für die Instandsetzung statt für den Neukauf entscheidet, dem verlängert sich die laufende Gewährleistung — laut heise um zwölf Monate auf das reparierte Gerät. Der Branchenverband Bitkom trägt das mit; längere Nutzung spare Geld, vermeide Elektroschrott und schone Rohstoffe.

Dem Verbraucherzentrale Bundesverband reicht das nicht. Er fordert vom Hersteller mitfinanzierte Reparaturboni, damit sich der Gang in die Werkstatt auch dann lohnt, wenn das Ersatzteil teuer ist. Ein nachvollziehbarer Einwand, denn an genau diesem Punkt entscheidet sich, ob die Regel im Alltag etwas bewegt.

Die Sollbruchstelle steckt im Wort „angemessen“

Der ganze Beschluss hängt an zwei Wörtern: angemessener Preis. Was angemessen ist, definiert das Gesetz nicht — und dort entscheidet sich, ob aus dem Recht auf Reparatur gelebter Alltag wird oder ein Papiertiger. Im Tagesgeschäft sehe ich das oft genug von der anderen Seite: ein Drucker, vier Jahre alt, eine Walze defekt, das Originalteil teurer als ein Neugerät. Technisch reparierbar, wirtschaftlich erledigt.

Solange ein Hersteller den Ersatzteilpreis selbst festlegt, kann er die Reparaturpflicht ins Leere laufen lassen, ohne sie je formal zu verletzen. Dass Server und Datenspeicher auf der Liste stehen, ist für einen Mittelständler mit eigenem Rack relevanter als die Waschmaschine: Wer Hardware über Jahre betreibt, kennt den Moment, in dem das letzte passende Netzteil als „end of life“ geführt wird.

Die Richtung stimmt, und sie ist mehr als Symbolpolitik — zur Umsetzung der Richtlinie waren die Mitgliedstaaten ohnehin bis Ende Juli verpflichtet, Deutschland ist also kein Vorreiter, sondern gerade noch pünktlich. Ob das Gesetz beißt, hängt nun daran, wie streng „angemessen“ ausgelegt wird. Bleibt es beim guten Willen der Hersteller, reparieren wir weiter nur dort, wo es sich rechnet — und entsorgen den Rest wie gehabt.