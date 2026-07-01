Mehr als drei Billionen Dollar sollen bis 2031 in Rechenzentren fließen, allein für dieses Jahr haben die großen Betreiber über 750 Milliarden zugesagt. Das Geld sucht sich seinen Standort aber nicht dort, wo der Betrieb am einfachsten ist — sondern dort, wo billiger Strom, freie Grundstücke und Steuervorteile locken. Und das ist zunehmend genau die Ecke der Landkarte, in der Hitze, Dürre und Hochwasser zuschlagen. Wie groß dieses Risiko wirklich ist, hat die auf Klimarisiken spezialisierte Firma First Street jetzt durchgerechnet.

79 Prozent der weltweiten Rechenzentrums-Kapazität liegen laut der Analyse in Regionen mit erhöhtem Risiko für Fluten, Stürme oder Brände.

38 Prozent des Anlagewerts — rund 388 Milliarden Dollar — sind dem Klimarisiko ausgesetzt, deutlich mehr als bislang eingepreist.

Untersucht wurden 97 Rechenzentrums-Märkte weltweit.

Für den Versicherer Zurich ist Unwetter inzwischen die häufigste Schadensursache im US-Rechenzentrums-Portfolio.

Die Modelle rechnen mit dem Wetter von gestern

Der eigentliche Kern steckt weniger in den 79 Prozent selbst als in der Art, wie die Branche Risiko bewertet. Versicherer und Investoren stützen sich auf historische Wetterdaten — und die taugen nicht mehr als Prognose. First-Street-Chef Matthew Eby bringt es in der Auswertung, über die unter anderem Fortune berichtet, darauf, dass sich das Klima nicht länger so verhalte, wie es der historische Rekord erwarten ließe. Wer eine Anlage über zwanzig Jahre abschreibt, aber mit dem Schadensbild der vergangenen zwanzig Jahre kalkuliert, unterschätzt sie systematisch. Genau daraus entsteht die Lücke zwischen dem tatsächlich exponierten Wert und dem, was in den Büchern steht.

Gebaut, wo es am schwersten ist

Unangenehm wird es, weil sich der Ausbau ausgerechnet in den Problemzonen verdichtet. Von 809 geplanten US-Standorten liegen 517 in Gebieten mit Dürre-Warnung; in Texas allein sind 248 Projekte in Arbeit — im selben Bundesstaat, den im Vorjahr Rekord-Überschwemmungen trafen, die Notstromaggregate anspringen und Reparaturtrupps nicht durchkommen ließen. Hitze ist dabei kein abstraktes Szenario: Die Kühlung fällt bei Extremtemperaturen schneller aus, der Strom- und Wasserverbrauch steigt, die Betriebskosten klettern mit.

Diesen Sommer wurde das mehrfach zum Live-Test. Im Mai musste der Netzbetreiber PJM auf Anordnung des US-Energieministeriums Rechenzentren in Nord-Virginia drosseln; in Frankreich zwangen 44,3 Grad mehrere Atomkraftwerke zur Abschaltung — dieselben Meiler, die Präsident Macron zum Herz der französischen KI-Pläne erklärt hatte.

In meinem eigenen Betrieb liegen die Server bei netcup und Hetzner in deutschen Rechenzentren, wo die Kühllast im Hochsommer selten zum Drama wird — und selbst da ist der Moment, in dem ein Klimasplit an einem 35-Grad-Tag auf Störung geht, jedes Mal einer zu viel. Wer stattdessen in Arizona oder Texas skaliert, kalkuliert dieses Drama als Dauerzustand ein. Dass der KI-Ausbau umgekehrt auch selbst aufs Klima drückt und bis 2031 mehr CO₂ auftürmt, als er einspart, ist die andere Hälfte derselben Rechnung.

Wer die Rechnung am Ende zahlt

Spürbar wird das zuerst bei den Versicherern. Beim Zurich-Konzern ist schweres Wetter über die vergangenen drei Jahre zur häufigsten Schadensursache im US-Rechenzentrums-Portfolio geworden und macht dort inzwischen rund ein Drittel der Verluste aus. Dazu kommt die Abhängigkeit vom Stromnetz, das bei Hitze sein eigenes Problem hat — ohne stabile Versorgung nützt die beste Kühlung nichts. Das Weltwirtschaftsforum schätzt die klimabedingten Zusatzkosten für Rechenzentren bis 2055 auf 3,3 Billionen Dollar, knapp zehn Prozent des gesamten Anlagewerts.

Mich überrascht an der Sache vor allem, wie lange die Branche das aussitzen konnte. Ein Rechenzentrum ist Infrastruktur für zwei Jahrzehnte, kein Wegwerfprodukt — und trotzdem entscheidet über den Standort am Ende die Strom- und Steuerrechnung, nicht die Frage, ob das Grundstück in zehn Jahren noch trocken und kühl genug ist. Solange steigende Prämien und einzelne Ausfälle billiger bleiben als der Umzug in ein langweiligeres, gemäßigtes Umland, ändert sich daran wenig. Und die höheren Kosten landen, wie so oft, beim Kunden am anderen Ende der Cloud-Kette.