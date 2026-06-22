Auf den Webseiten, die ich betreue, sitzt reCaptcha seit Jahren an jedem Kontaktformular — meist als unsichtbarer Wächter, manchmal als nerviges Ampel-Bilderraten. Genau dieses Bilderraten hat ausgedient: KI-Bots lösen die Kacheln mit Ampeln und Zebrastreifen inzwischen zuverlässiger als so mancher abgelenkte Mensch. Googles Antwort darauf ist ungewöhnlich — der Dienst will künftig sehen, wie man in die Kamera winkt.

21 Punkte auf der Hand

Technisch steckt dahinter ein Modell des maschinellen Lernens, das 21 Bezugspunkte an Fingern und Knöcheln erkennt und daraus die Handhaltung in Echtzeit ausliest. Der Nutzer macht eine simple Geste vor der Webcam, die Software prüft, ob dahinter eine echte, menschliche Bewegung steckt. Standard ist das vorerst nicht: Seitenbetreiber müssen die Gestenprüfung aktiv einschalten, sie ist eine zusätzliche Option neben den bekannten Verfahren. Es ist auch nicht Googles erster Nachschlag in kurzer Zeit — im April kam bereits eine Variante mit QR-Code dazu.

Warum die Bilderrätsel nicht mehr reichen

Der Grund für die Aufrüstung ist simpel: Die alte Captcha-Logik bricht weg. Wenn ein KI-Agent die Verkehrsschild-Kacheln schneller und treffsicherer anklickt als ein Mensch, verliert das Rätsel seinen Sinn. Schon heute stammt ein großer Teil des Web-Traffics von Bots, viele davon KI-gesteuert — eine Entwicklung, vor der Cloudflare schon vor Wochen gewarnt hatte. Eine Bewegung vor der Kamera ist für eine Maschine ungleich schwerer zu fälschen als ein Mausklick aufs richtige Bild. Noch.

Der Preis heißt Kamerazugriff

Den Fortschritt bezahlt der Nutzer mit Zugriff auf die Kamera. Google betont, die Videos würden ausschließlich für die Sicherheitsprüfung genutzt, nicht mit der Identität verknüpft und danach gelöscht. Im Kleingedruckten steht zugleich, dass erhobene Daten den üblichen Aufbewahrungsregeln der Datenschutzerklärung folgen — ein Spannungsverhältnis, das man von solchen Versprechen kennt.

Mich überzeugt der Tausch nicht. Ein Verfahren, das Bots aussperren soll, indem es jedem Besucher die Webcam abverlangt, verlagert das Problem nur — vom lästigen Klick zur biometrischen Bewegungsprobe. Für ein Kontaktformular auf der Seite eines Handwerksbetriebs ist das eine Nummer zu groß, und ich wüsste nicht, wer freiwillig ins Objektiv winkt, um einen Termin anzufragen. Die unsichtbare Risikobewertung im Hintergrund, die ganz ohne Mitmachen auskommt, bleibt da der ehrlichere Weg.