Erst Mitte Juni hat Google sein reCaptcha um eine Handgeste erweitert: Statt Ampeln und Zebrastreifen anzuklicken, soll man in die Kamera winken, damit das System einen echten Menschen erkennt. Über den Schritt haben wir berichtet – samt der Kröte, dass man dafür den Zugriff auf die Kamera freigibt. Keine zwei Wochen später meldet sich die Sicherheitsszene mit einem unangenehmen Befund: Die Geste lässt sich offenbar mit einem statischen Foto austricksen.

Ein Foto, eine virtuelle Kamera – fertig

Wie Golem berichtet, genügt es, dem Browser über eine virtuelle Kamera ein vorbereitetes Bild einer Hand unterzuschieben, statt eine echte Geste vor der Linse auszuführen. Die Erkennung baut auf 21 Stützpunkten an Fingern und Knöcheln auf – Geometrie, die ein passend gewähltes Stock-Foto offenbar ausreichend bedient. Was fehlt, ist eine belastbare Lebend-Prüfung, die ein flaches Bild von einer echten, bewegten Hand unterscheidet. Bislang haben das einzelne Sicherheitsleute demonstriert, keine breite Studie; Google selbst führt die Funktion ohnehin noch als Test. Reif für den Ernstfall wirkt sie nach diesem Befund nicht.

Das Muster ist nicht neu. Virtuelle Kameras, die einer Liveness- oder KYC-Prüfung vorgefertigte Videos und Bilder unterschieben, gehören in der Betrugsszene seit Längerem zum Standardwerkzeug – bei Bank-Verifizierungen genauso wie bei Gesichtserkennung. Dass eine Wink-Geste in dasselbe Messer läuft, war absehbar.

Kamerazugriff bleibt, der Schutz fällt

Der eigentliche Treppenwitz steckt im Tausch. Klassische Bilderrätsel waren nervig, aber harmlos; KI-Bots lösen sie inzwischen im Sekundentakt – genau deshalb baute Google die Geste überhaupt. Der Preis dafür ist der Griff auf die Kamera. In den Server-Logs der Webauftritte, die bei mir liegen, sehe ich den Bot-Verkehr jeden Tag wachsen, und ich verstehe jeden Betreiber, der gegen automatisierte Anfragen härtere Hürden will. Nur sollte die Hürde dann auch halten. Scheitert der neue Schutz an einem ausgedruckten oder abgespielten Foto, hat der Nutzer seine Privatsphäre gegen praktisch nichts eingetauscht.

Dass ein frisch vorgestelltes Verfahren in der Testphase Lücken hat, ist normal. Bemerkenswert ist, wie billig diese eine ist – kein präparierter Deepfake, kein teures Equipment, ein Bild reicht. Mir wäre der Weg lieber, an dem Cloudflare, Google und die Browser-Hersteller parallel arbeiten: ein kryptografisches Token, das den Menschen im Hintergrund bestätigt, ganz ohne Kamerabild. Bis dahin gilt für die Geste, was für die meisten ersten Versionen gilt – die zweite ist die, der man trauen sollte.