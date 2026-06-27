Wenn eine Belegschaft die Arbeit niederlegt, geht es fast immer um mehr Geld oder bessere Bedingungen. Bei Quantic Dream ist es umgekehrt: Die Beschäftigten des Pariser Studios streiken, um ihre Jobs und ein Projekt zu retten, an dem sie weiterarbeiten wollen. Seit dem 25. Juni stehen sie vor der Zentrale — ausgerechnet an dem Tag, an dem eine Delegation von Lucasfilm den Entwicklungsstand von „Star Wars Eclipse“ begutachten sollte.

Ein gescheitertes MOBA reißt das Studio mit

Auslöser der Krise ist nicht das Star-Wars-Projekt, sondern ein anderes Spiel: „Spellcasters Chronicles“, ein Free-to-Play-MOBA, an dem rund acht Jahre gearbeitet wurde. Der Titel ging am 26. Februar 2026 in den Early Access, fand kaum Spieler und wurde schon am 20. Mai wieder abgeschaltet. Keine drei Monate live — danach stand die Mannschaft dahinter ohne Projekt da.

Das Management plant nun den Abbau von 115 Stellen, etwa ein Viertel der Belegschaft. Im Mai war noch von rund 95 bedrohten Stellen die Rede; die Zahl ist seither gestiegen. Die Gewerkschaft STJV hält den Plan für rechtswidrig: Er ziele gezielt auf das frühere Spellcasters-Team, und nach französischem Arbeitsrecht darf ein Sozialplan nicht auf eine einzelne Projektmannschaft zugeschnitten sein. Genau dieser Punkt dürfte das Verfahren prägen.

„Buchstäblich nicht fertigstellbar“

„Star Wars Eclipse“ wurde im Dezember 2021 bei den Game Awards mit einem aufwendigen Cinematic-Trailer angekündigt — und seitdem hat Quantic Dream so gut wie nichts mehr gezeigt. Schon damals galt das Projekt als riskant: ein erzählgetriebenes Action-Adventure im Hochglanz-Stil des Studios, angesiedelt in der High-Republic-Ära, die bis dahin kaum ein Spiel bespielt hatte.

Die Streikenden bringen es auf eine einfache Formel: Ohne die 115 Beschäftigten sei das Spiel „buchstäblich nicht fertigstellbar“. Daher der ungewöhnliche Ausstand — er richtet sich nicht gegen das Projekt, sondern soll die Leute halten, die es bauen. Dass die Belegschaft den Streik auf den Besuchstag der Lucasfilm-Delegation legte, ist kein Zufall: Der Druck soll gleichzeitig beim eigenen Management und beim Lizenzgeber ankommen.

Übernommen, dann zusammengestrichen

Quantic Dream gehört seit 2022 vollständig zum chinesischen Konzern NetEase, der 2019 zunächst nur als Minderheitseigner eingestiegen war. Damit ist man bei einem Muster, das ich über zwanzig Jahre im IT-Geschäft oft genug aus der Nähe gesehen habe: Ein Laden wird von einem großen Mutterkonzern gekauft, bekommt Eigenständigkeit zugesichert — und wird beim ersten Projekt, das die Zahlen verfehlt, zusammengestrichen. Bei einem gescheiterten MOBA und einem seit Jahren in der Schwebe hängenden Prestigeprojekt liegt dieser Reflex nahe.

Bitter ist vor allem die Reihenfolge: Erst versenkt das Studio acht Jahre Arbeit in „Spellcasters Chronicles“ und begräbt den Titel nach drei Monaten, dann sollen ausgerechnet die Entwickler gehen, die danach für das Aushängeschild gebraucht würden. Ob der Streik „Star Wars Eclipse“ rettet, hängt jetzt weniger an der Belegschaft als an zwei Schreibtischen — dem von NetEase und dem von Lucasfilm. Spielbar ist von dem Projekt nach viereinhalb Jahren bis heute nichts.