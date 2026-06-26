Abhörsicher, und zwar physikalisch, nicht bloß per Passwort: ARD, Vodafone und die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) haben zwischen einem ARD-Standort in Frankfurt am Main und dem SWR-Funkhaus in Mainz eine Fernsehübertragung per Quantenverschlüsselung abgesichert. Kein Laboraufbau, sondern ein Feldtest in echter Rundfunktechnik. Die eigentliche Frage ist dabei nicht das „Wie“, sondern das „Wozu“ — und wo das Verfahren an Grenzen stößt.

Auf einen Blick

Quantenschlüsselverteilung (QKD) über eine eigene Glasfaser zwischen Frankfurt und Mainz, im laufenden Rundfunkbetrieb getestet.

Jeder Abhörversuch verändert den Quantenzustand und fliegt sofort auf; der betroffene Schlüssel wird verworfen und automatisch erneuert.

Die Hardware für direkte Faserstrecken ist marktreif — jenseits von rund 100 Kilometern wird es schwierig.

Beteiligt: ARD und SWR (Funkhaus Mainz), Vodafone und die DHBW; ein Termin für einen Produktiveinsatz steht nicht fest.

Was im Feldtest passiert ist

Bei der Quantenschlüsselverteilung — englisch Quantum Key Distribution, kurz QKD — wandern einzelne Photonen in definierten Quantenzuständen über eine eigene Glasfaser, den sogenannten Quantenkanal. Daraus gewinnen Sender und Empfänger einen gemeinsamen Schlüssel. Der eigentliche Kniff steckt in der Physik: Wer die Leitung anzapft, muss die Photonen messen — und verändert sie dabei zwangsläufig. Der Lauschangriff verrät sich also selbst. Der kompromittierte Schlüssel wird verworfen, ein neuer erzeugt, ohne dass die Sicherheit darunter leidet. Federführend war auf Senderseite das SWR-Funkhaus in Mainz, wissenschaftlich begleitet von der DHBW. Die nötige Hardware für direkte Glasfaserverbindungen ist laut den Beteiligten bereits am Markt verfügbar.

Wo die schöne Theorie an die Faser stößt

Genau an dieser Glasfaser hängt der Haken. QKD braucht eine eigene, durchgehende Faser von Punkt zu Punkt — kein geteiltes Netz, keinen Switch dazwischen, vor allem keinen Repeater, der das schwache Signal unterwegs auffrischt. Jenseits von rund 100 Kilometern wird die Strecke deshalb zum Problem; als Ausweg untersuchen die Partner Satellitenverbindungen. Ich habe in den 2000ern Standleitungen zwischen Firmenstandorten organisiert, und schon eine simple, ungeteilte Punkt-zu-Punkt-Verbindung war ein Kostenposten, über den lange diskutiert wurde. Eine dedizierte dunkle Faser, die nichts anderes tut, als einen Schlüssel zu transportieren, zieht niemand mal eben über die vorhandene Verkabelung. Für zwei feste Funkhäuser im Rhein-Main-Gebiet geht das. Für ein Netz aus vielen Standorten skaliert es schlecht.

Quantenmagie gegen den pragmatischen Konkurrenten

Neu ist das Verfahren nicht. Das Grundprinzip stammt aus den 1980er-Jahren, kommerzielle QKD-Hardware gibt es seit Jahren zu kaufen, und spätestens seit China 2017 einen Quantenschlüssel über einen Satelliten verteilte, ist die Technik aus dem Reinraum heraus. Der Treiber dahinter heißt „harvest now, decrypt later“: die Sorge, dass jemand heute verschlüsselte Daten abgreift und sie später mit einem ausreichend großen Quantencomputer entschlüsselt. Gegen genau diese Bedrohung gibt es aber eine zweite, deutlich unaufwändigere Antwort — die Post-Quanten-Kryptografie. Deren Algorithmen sind seit 2024 als Standard verabschiedet, laufen rein in Software über bestehende Netze und brauchen keine Sonderfaser. Meine Einschätzung: Für die allermeisten Anwendungen wird das der Weg sein. QKD bleibt der Spezialfall für die wenigen Strecken mit dem allerhöchsten Schutzbedarf — und ein lohnendes Forschungsobjekt.

Der Wert dieses Tests liegt damit weniger im konkreten Bedrohungsszenario — wer eine Zuleitung zwischen zwei ARD-Häusern anzapfen will, hat größere Hürden zu nehmen als die Verschlüsselung — als im Nachweis, dass die Technik außerhalb des Labors in echter Produktivtechnik funktioniert. Das ist ein realer Schritt, kein bloßes Schaufenster. Man sollte die Erwartung nur richtig sortieren: Bis ein Quantenschlüssel die Tagesschau absichert, schützt Post-Quanten-Kryptografie längst die Software, die wir alle täglich benutzen.