Verdrehte Schichten sind in der Physik gerade großes Kino: Legt man zwei hauchdünne Materiallagen leicht gegeneinander verdreht aufeinander, entsteht ein neues Muster – und mit ihm Eigenschaften, die keine der beiden Lagen allein hat. Ein Team der University of Technology Sydney (UTS) hat diesen Trick jetzt auf Quantenemitter angewandt: winzige Lichtquellen, die einzelne Photonen aussenden. Das Ergebnis, veröffentlicht am 20. Juni 2026 in Science Advances, ist eine Stellschraube für Quantenlicht, die bisher fehlte.

Zwei Gitter, ein neues Muster

Das Material ist hexagonales Bornitrid, ein Schichtkristall, dessen Lagen nur durch schwache atomare Kräfte zusammenhalten – man kann sie also gegeneinander verschieben und verdrehen, ohne chemische Bindungen aufzubrechen. Genau das tun die Forschenden: Zwei dieser Lagen werden um einen kleinen Winkel gegeneinander rotiert. Dabei entsteht ein Moiré-Muster, vergleichbar mit zwei übereinandergelegten Fliegengittern, die bei leichter Drehung ein großflächiges drittes Muster ergeben. Dieses Muster verändert, in welcher Farbe die eingebetteten Quantenemitter leuchten.

Konkret verschiebt der Twist die Wellenlänge des ausgesandten Lichts um bis zu 30 Nanometer. Klingt nach wenig. In der Quantenoptik ist es viel: Einzelphotonen-Quellen müssen exakt auf eine Wellenlänge abgestimmt sein, damit sie mit anderen Bauteilen – Detektoren, Glasfasern, weiteren Emittern – zusammenspielen. Bisher war diese Feinabstimmung kaum kontrollierbar; über den Verdrehwinkel bekommt man nun einen mechanischen Regler. (Dass ausgerechnet Draufdrehen die Lösung ist, hat eine gewisse Ironie – sonst gilt eher: bloß nichts anfassen, was läuft.)

Der eigentliche Clou: Raumtemperatur

Der praktisch wichtigste Teil steckt nicht im Twist selbst, sondern in den Bedingungen. Viele Quantenlichtquellen funktionieren nur nahe dem absoluten Nullpunkt, also bei Temperaturen um minus 270 Grad Celsius – mit allem, was an Kühltechnik, Aufwand und Kosten dazugehört. Die Bornitrid-Emitter arbeiten bei Raumtemperatur. Fällt die aufwendige Kühlung weg, rückt ein Laboreffekt ein gutes Stück näher an etwas, das sich später einmal in ein Gerät bauen lässt.

Anwendungen sehen die Forschenden – Erstautor Angus Gale, betreut von Igor Aharonovich – in der abhörsicheren Quantenkommunikation, in hochempfindlichen Sensoren und perspektivisch im Quantencomputing. Einzelphotonen-Quellen sind dort eine Grundzutat. Beteiligt waren neben der UTS auch die University of Minnesota und die Kyung Hee University.

Vom Stempel zur Serienfertigung ist es weit

Bei aller Eleganz: Das ist Grundlagenforschung, kein Bauteil von der Stange. Die Schichten werden bislang von Hand mit einem mikroskopischen Stempel übereinandergelegt – für die Massenfertigung untauglich, hier braucht es noch erhebliche Automatisierung. Ich habe genug „Durchbruch“-Meldungen aus Quanten-Laboren gelesen, um die Erwartung flach zu halten: Was bei Raumtemperatur im Labor klappt, ist von einer fertigen Quanten-Lichtquelle im Rack noch Jahre entfernt. Und doch ist genau so ein simpler, mechanischer Regler die Art von unspektakulärem Fortschritt, der ein Feld weiterbringt – handfester als das nächste Rekord-Qubit auf einer Pressefolie.