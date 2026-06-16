Jim Keller hat in seiner Karriere CPUs für Apple, AMD und Tesla entworfen und 2021 die Führung eines bis dahin weitgehend unbekannten KI-Chip-Startups namens Tenstorrent übernommen. Jetzt soll Qualcomm das Startup für bis zu zehn Milliarden Dollar kaufen wollen — zu einem Preis, der Tenstorrents letzte Bewertung von rund drei Milliarden Dollar fast dreifach übertrifft. ComputerBase berichtete unter Berufung auf The Information über die laufenden Verhandlungen; beide Unternehmen haben sich nicht dazu geäußert.

Warum Qualcomm so tief in die Tasche greift

Qualcomms Kerngeschäft läuft: Snapdragon-Chips sitzen in Milliarden Android-Geräten, und jedes Quartal spielt das stabile Milliarden-Margen ein. Im Rechenzentrum und bei KI-Beschleunigern sieht das anders aus. Nvidia dominiert diesen Markt so eindeutig, dass selbst AMD und Intel dort kämpfen. Qualcomm fehlt ein ernsthafter Einstiegspunkt ins Datacenter-KI-Geschäft — Tenstorrent wäre einer.

Tenstorrent, gegründet 2016, entwickelt KI-Beschleuniger auf Basis von RISC-V, der offenen CPU-Architektur, die zunehmend als ARM-Alternative gehandelt wird. Das Startup hat geliefertes Silizium vorzuweisen, keine Vaporware und keine ewig verschobene Demo. Ich führe eigene Infrastruktur auf Hetzner- und netcup-Servern; wer dort auf GPU-Instanzen für KI-Inference angewiesen ist, weiß, wie dünn das Angebot jenseits von Nvidia ist. Tenstorrent ist eine der wenigen Ausnahmen mit echter lieferbarer Hardware. Das erklärt den Bewertungsaufschlag.

Jim Keller, RISC-V und das Muster dahinter

Was den Preis zusätzlich in die Höhe treibt, ist Jim Keller persönlich. Der Chip-Architekt gilt als einer der wenigen im Geschäft, dem die Branche echte Reverenz zollt: Apple A-Serie, AMD Zen-Architektur, Tesla-Autopilot-Hardware, Intel Silvermont und Tremont — das sind Stationen einer Karriere, die fast jeden größeren Chip-Hersteller der vergangenen zwanzig Jahre berührt hat. Qualcomm kauft nicht nur ein Produktportfolio, sondern auch denjenigen, der es entworfen hat. Ob Keller nach einer Übernahme bleibt — und ob er unter Konzernbedingungen dieselbe Wirkung entfaltet —, ist eine andere Frage.

Dazu kommt ein zweites Muster: Qualcomm hat im Dezember 2025 bereits Ventana Micro Systems übernommen, ein RISC-V-Startup für Server-CPUs. Zwei RISC-V-Zukäufe innerhalb von sechs Monaten sind keine Zufälle, sondern eine erkennbare Strategie — der Versuch, unabhängig von ARM Ltd. eine Chip-Basis für den Rechenzentrumsmarkt aufzubauen. Zum Vergleich: Die Nuvia-Übernahme, aus der die Oryon-CPU des Snapdragon X Elite entstand, kostete 2021 rund 1,4 Milliarden Dollar. Tenstorrent soll nun das Fünf- bis Siebenfache davon kosten.

Dass auch Intel Interesse an Tenstorrent gezeigt haben soll — zu einem damals kolportierten Preis um die fünf Milliarden Dollar —, sagt etwas über den Wettbewerb um solche Assets aus. Qualcomm wäre bereit, deutlich mehr zu zahlen. Der Handlungsdruck ist real; die Frage ist, ob zehn Milliarden ausreichen, um im KI-Chip-Markt aufzuholen — oder ob die eigentliche Arbeit erst danach beginnt.