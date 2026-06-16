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Zehn Milliarden für Jim Keller: Qualcomm soll Tenstorrent übernehmen wollen

Qualcomm verhandelt Berichten zufolge über die Übernahme des KI-Chip-Startups Tenstorrent — zum bis zu Dreifachen der letzten bekannten Bewertung von drei Milliarden Dollar. Kaufpreis: acht bis zehn Milliarden.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 16. Juni 2026 · in Wirtschaft & Recht
Nahaufnahme eines Halbleiterchips auf blauem Hintergrund

Jim Keller hat in seiner Karriere CPUs für Apple, AMD und Tesla entworfen und 2021 die Führung eines bis dahin weitgehend unbekannten KI-Chip-Startups namens Tenstorrent übernommen. Jetzt soll Qualcomm das Startup für bis zu zehn Milliarden Dollar kaufen wollen — zu einem Preis, der Tenstorrents letzte Bewertung von rund drei Milliarden Dollar fast dreifach übertrifft. ComputerBase berichtete unter Berufung auf The Information über die laufenden Verhandlungen; beide Unternehmen haben sich nicht dazu geäußert.

Warum Qualcomm so tief in die Tasche greift

Qualcomms Kerngeschäft läuft: Snapdragon-Chips sitzen in Milliarden Android-Geräten, und jedes Quartal spielt das stabile Milliarden-Margen ein. Im Rechenzentrum und bei KI-Beschleunigern sieht das anders aus. Nvidia dominiert diesen Markt so eindeutig, dass selbst AMD und Intel dort kämpfen. Qualcomm fehlt ein ernsthafter Einstiegspunkt ins Datacenter-KI-Geschäft — Tenstorrent wäre einer.

Tenstorrent, gegründet 2016, entwickelt KI-Beschleuniger auf Basis von RISC-V, der offenen CPU-Architektur, die zunehmend als ARM-Alternative gehandelt wird. Das Startup hat geliefertes Silizium vorzuweisen, keine Vaporware und keine ewig verschobene Demo. Ich führe eigene Infrastruktur auf Hetzner- und netcup-Servern; wer dort auf GPU-Instanzen für KI-Inference angewiesen ist, weiß, wie dünn das Angebot jenseits von Nvidia ist. Tenstorrent ist eine der wenigen Ausnahmen mit echter lieferbarer Hardware. Das erklärt den Bewertungsaufschlag.

Jim Keller, RISC-V und das Muster dahinter

Was den Preis zusätzlich in die Höhe treibt, ist Jim Keller persönlich. Der Chip-Architekt gilt als einer der wenigen im Geschäft, dem die Branche echte Reverenz zollt: Apple A-Serie, AMD Zen-Architektur, Tesla-Autopilot-Hardware, Intel Silvermont und Tremont — das sind Stationen einer Karriere, die fast jeden größeren Chip-Hersteller der vergangenen zwanzig Jahre berührt hat. Qualcomm kauft nicht nur ein Produktportfolio, sondern auch denjenigen, der es entworfen hat. Ob Keller nach einer Übernahme bleibt — und ob er unter Konzernbedingungen dieselbe Wirkung entfaltet —, ist eine andere Frage.

Dazu kommt ein zweites Muster: Qualcomm hat im Dezember 2025 bereits Ventana Micro Systems übernommen, ein RISC-V-Startup für Server-CPUs. Zwei RISC-V-Zukäufe innerhalb von sechs Monaten sind keine Zufälle, sondern eine erkennbare Strategie — der Versuch, unabhängig von ARM Ltd. eine Chip-Basis für den Rechenzentrumsmarkt aufzubauen. Zum Vergleich: Die Nuvia-Übernahme, aus der die Oryon-CPU des Snapdragon X Elite entstand, kostete 2021 rund 1,4 Milliarden Dollar. Tenstorrent soll nun das Fünf- bis Siebenfache davon kosten.

Dass auch Intel Interesse an Tenstorrent gezeigt haben soll — zu einem damals kolportierten Preis um die fünf Milliarden Dollar —, sagt etwas über den Wettbewerb um solche Assets aus. Qualcomm wäre bereit, deutlich mehr zu zahlen. Der Handlungsdruck ist real; die Frage ist, ob zehn Milliarden ausreichen, um im KI-Chip-Markt aufzuholen — oder ob die eigentliche Arbeit erst danach beginnt.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.