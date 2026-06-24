Qualcomm ist groß im Smartphone und eine Macht bei Mobilfunk-Modems — im Rechenzentrum dagegen bisher ein Nobody. Das soll sich ändern, und der Hebel ist diesmal kein neuer Chip, sondern fremde Software: Am 24. Juni hat Qualcomm die Übernahme des KI-Software-Start-ups Modular angekündigt, pünktlich zum eigenen Financial Analyst Day. Einen Kaufpreis nennt offiziell keine Seite; vorab kursierte in Medienberichten eine Größenordnung von rund vier Milliarden Dollar.

Was Qualcomm da kauft

Modular, 2022 gegründet, trägt zwei Namen im Maschinenraum, bei denen Entwickler aufhorchen. Mitgründer Chris Lattner steckt hinter LLVM, dem Compiler-Unterbau Clang und Apples Sprache Swift; Tim Davis baute bei Google Brain an TensorFlow und den XLA-Compilern mit. Ihr Produkt ist kein Modell, sondern das Fundament darunter: die Programmiersprache Mojo und die Inferenz-Engine MAX, zusammen ein Software-Stack, der KI-Code einmal schreiben und dann auf sehr unterschiedlicher Hardware laufen lassen soll — CPU, GPU, NPU, eigene ASICs, quer über Nvidia, AMD, Intel, ARM und Apple Silicon, ohne pro Beschleuniger neu zu portieren.

„Write once, run anywhere“, nennt Qualcomm das in der Mitteilung. Den Satz habe ich in über zwanzig Jahren oft gehört — bei Java, später bei OpenCL als offenem Gegenentwurf zu CUDA. Am Ende stand fast immer doch eine Anpassung pro Plattform, mal klein, mal schmerzhaft. Modular ist technisch näher dran als die meisten Vorgänger. Aber das Versprechen ist alt, und ganz eingelöst hat es bisher keiner.

Das eigentliche Ziel heißt Nvidia

Warum kauft ein Chip-Konzern eine Software-Firma? Weil ohne Software gar nichts läuft. Nvidias Burggraben ist nicht die Hardware allein, sondern CUDA — die Programmierschicht, an die sich eine ganze Entwicklergeneration gewöhnt hat und die sie an Nvidia-Karten bindet. Wer dagegen antreten will, braucht einen glaubwürdigen Ersatz, der diesen Lock-in aufbricht. Genau das soll Modular liefern: eine herstellerneutrale Compute-Ebene von der Edge bis in die Cloud.

Allein ist Qualcomm damit nicht. OpenAI baut mit Broadcom an einem eigenen Inferenz-Chip, Google vermietet seine TPUs inzwischen auch an fremde Kunden. Der halbe Markt versucht gerade, sich aus Nvidias Griff zu lösen — über eigenes Silizium, über offene Software, über beides. Qualcomm setzt auf die Software-Seite. Das ergibt mehr Sinn als noch ein Beschleuniger, den am Ende niemand programmieren mag.

Der dritte Anlauf ins Rechenzentrum

Vorstöße ins Datacenter hat Qualcomm schon hinter sich. 2017 sollten es die Centriq-Server-Prozessoren richten — kurz darauf war das Projekt beerdigt. Danach kamen über die Nuvia-Übernahme neue Server-CPUs, angekündigt und mehrfach verschoben. Mit Modular kauft der Konzern jetzt das Stück, das bei den früheren Versuchen fehlte: die Werkzeuge, mit denen Entwickler die Chips überhaupt erst sinnvoll auslasten.

Bleibt die Frage, an der das ganze Versprechen hängt: Wie neutral bleibt ein „vendor-neutraler“ Software-Stack, wenn er einem Chip-Hersteller gehört? Lattner betont den offenen Charakter, und abgeschlossen ist der Deal ohnehin erst in der zweiten Jahreshälfte 2026, vorbehaltlich der Kartellbehörden. Nur: Modular war zuletzt auf Nvidias GTC und AMDs DevDay präsent. Dass diese Nähe unter Qualcomm-Flagge erhalten bleibt, würde mich überraschen — und ohne sie verliert „läuft überall“ genau den Teil, der es wertvoll macht.