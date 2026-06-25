Qualcomm kennt man aus dem Smartphone, nicht aus dem Serverschrank. Genau das soll sich ändern: Auf einem Investorentag hat der Konzern eine komplette Rechenzentrums-Roadmap ausgerollt – mit der ersten eigenen Server-CPU namens Dragonfly C1000, dazu eine Reihe von KI-Beschleunigern. Den größten Namen liefert Meta, das sich vertraglich gebunden hat. Der Haken: Den Chip gibt es erst 2028.

250 Kerne, 5 GHz – bislang auf dem Papier

Die technischen Eckdaten der Dragonfly C1000 lesen sich beeindruckend. Qualcomm setzt auf über 250 eigene Oryon-Kerne, dieselbe CPU-Linie, die auch in den Snapdragon-Notebook-Chips steckt, hier aber für den Server umgebaut. Taktraten jenseits von 5 GHz, ein Chiplet-Aufbau, PCI Express 7, CXL-Anbindung und die übliche Enterprise-Ausstattung für Ausfallsicherheit gehören dazu.

Spannender als die reine Kernzahl ist eine Technik, die Qualcomm „High Bandwidth Compute“ (HBC) nennt. Dabei wandert die Recheneinheit direkt unter den Speicher, statt teures CoWoS-Packaging mit HBM-Stapeln daneben zu setzen. Das Versprechen: SRAM-nahe Geschwindigkeit bei der Kapazität von DRAM. Klingt nach einem cleveren Weg, den Speicher-Flaschenhals bei KI-Last zu umgehen – nachmessen lässt sich davon heute nichts. Auch die von Qualcomm beanspruchte „Single-Core-Führung“ ist erst einmal eine Folien-Aussage gegen Prozessoren, die es 2028 geben wird, nicht gegen die Konkurrenz von heute. Die Produktion startet im zweiten Halbjahr 2028 – über zwei Jahre Vorlauf, in denen sich an Specs noch viel ändern kann.

Der eigentliche Coup: Meta kauft, bevor es das Produkt gibt

Eine Roadmap ohne Abnehmer ist eine Pressemitteilung. Qualcomm hat den Abnehmer gleich mitgeliefert: Meta. Mark Zuckerberg bestätigte eine generationenübergreifende Liefervereinbarung für Rechenzentrums-CPUs, der Dragonfly C1000 soll die nächste Servergeneration von Meta antreiben. Laut Computerbase zählt auch Microsoft Azure zu den ersten Großkunden, mit jeweils über einer Milliarde Dollar Volumen ab 2027.

Dass ein Hyperscaler unterschreibt, bevor das Silizium existiert, ist das eigentliche Signal – nicht die Taktrate. Qualcomm rechnet sich entsprechend ehrgeizige Ziele aus: fünf Milliarden Dollar Rechenzentrums-Umsatz 2027, fünfzehn Milliarden 2029. Den KI-Teil sollen die Beschleuniger AI250 (mit HBC der ersten Generation, Muster ab Mitte 2027) und AI300 (zweite HBC-Generation, 2028) übernehmen, dazu der bereits angekündigte AI200. Qualcomm vermarktet das Ganze als „inference-first“ – also als Plattform, die nicht fürs Training, sondern fürs Ausführen agentischer KI-Modelle optimiert ist, wo es auf Durchsatz und niedrige Latenz ankommt.

Zweiter Anlauf – und ein volles Feld

Hier war Qualcomm schon einmal. 2017 stellte der Konzern mit dem Centriq 2400 eine ARM-Server-CPU vor, kassierte gute Benchmarks – und stampfte das Projekt 2018 wieder ein. Der zweite Anlauf trifft auf ein Feld, das anders als damals nicht mehr leer ist: Ampere, Amazons Graviton, Googles Axion und Microsofts Cobalt liefern längst ARM-Kerne ins Rechenzentrum, Nvidia setzt mit Grace eigene CPUs neben seine GPUs. Das passt zum jüngsten Schachzug des Konzerns – wenige Tage zuvor hatte Qualcomm mit dem Kauf des KI-Software-Start-ups Modular die Software-Seite desselben Vorstoßes besetzt.

In meinem eigenen Rack bei netcup und Hetzner läuft x86, und das „ARM erobert den Server“-Versprechen begleitet mich seit gut einem Jahrzehnt. Bei den Hyperscalern, die ihre Chips selbst entwerfen, ist es angekommen. Im normalen Rechenzentrum, das fertige Maschinen kauft, eben noch nicht – und genau dort müsste Qualcomm verkaufen, um die 15-Milliarden-Marke zu erreichen.

2028 ist in diesem Markt eine kleine Ewigkeit. Bis dahin haben Nvidia und AMD zwei Produktgenerationen nachgelegt, und ob aus den HBC-Folien Silizium wird, das beim Kunden stabil läuft, weiß heute niemand. Das belastbarste Pfund in der Ankündigung ist nicht die CPU, sondern Metas Unterschrift. Qualcomm verkauft gerade eine Roadmap – und mit Meta hat sich der erste große Kunde bereit erklärt, sie zu kaufen.