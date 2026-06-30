Kabelloses Laden ist bequem – und im direkten Vergleich mit dem Kabel quälend langsam. Genau hier setzt der nächste Schritt beim Qi-Standard an: Das Wireless Power Consortium (WPC), das Gremium hinter Qi, arbeitet an einem Nachfolger, der bis zu 50 Watt über die Ladespule schicken soll. Das wäre doppelt so viel wie heute. Der Haken steckt im Zeitplan – fertig wird der Standard erst 2028.

Doppelte Leistung, aber erst auf dem Reißbrett

Aktuell liegt die Obergrenze bei 25 Watt. Diesen Wert brachte erst Qi2.2, spezifiziert im Frühjahr 2025, und bislang nutzen ihn nur wenige Geräte voll aus – etwa das iPhone 16 oder das Pixel 10 Pro XL. Der neue Standard soll auf 50 Watt gehen. Die Hardware-Eckdaten stehen laut den beteiligten Firmen weitgehend, gefeilt wird noch am Spezifikationstext und an der Interoperabilität zwischen den Herstellern. Mehr Watt bedeutet mehr Abwärme, und genau da liegt die eigentliche Arbeit: Die WPC will „höhere Ladeleistung bei niedriger Induktivität und niedriger Spannung“ erreichen – also nicht bloß schneller laden, sondern dabei kühler und stabiler bleiben.

Ein Treffen in Peking – und Xiaomi mischt vorne mit

Abgestimmt wurde das Ende Juni auf einem WPC-Treffen in Peking, vom 22. bis 25. Juni. Mehr als 20 Mitgliedsfirmen saßen am Tisch, darunter Apple, Google, Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi. Dass die Runde ausgerechnet in China zusammenkam und Xiaomi eine selbst entwickelte Ladearchitektur einbringt, passt ins Bild: Beim kabellosen Schnellladen geben seit Jahren die chinesischen Hersteller das Tempo vor.

Und da wird es interessant. Was die WPC für 2028 als Fortschritt ankündigt, können einzelne Hersteller längst – nur eben proprietär, mit eigenem Netzteil und eigenem Telefon. Kabelgebunden laden Xiaomi und Oppo mit 80 bis 120 Watt, kabellos sind 50 Watt und mehr in ihren Ökosystemen seit Generationen normal. Der offene Standard zieht also nach, statt vorzulegen, und lässt sich dafür bis 2028 Zeit. Das ist der Preis der Interoperabilität – ein Wert, der auf jeder Schale jedes Herstellers zuverlässig funktionieren muss, ist ungleich schwerer festzuzurren als eine Insellösung. Schön ist dieser chronische Rückstand des gemeinsamen Nenners trotzdem nicht.

Was das für den Alltag heißt

Kurzfristig ändert sich nichts. Telefone mit dem 50-Watt-Standard kommen frühestens 2028, und dann vermutlich zuerst bei den großen Namen wie Apple und Google. Bis dahin bleibt Qi2 mit 25 Watt das Maximum, das geräteübergreifend funktioniert. Wer mehr Tempo will, kommt um das Kabel – oder um das passende Ökosystem eines einzelnen Herstellers – nicht herum. Für eine Technik, die mit „einfach hinlegen“ wirbt, ist das eine magere Bilanz.