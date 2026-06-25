Für Millionen Entwickler und Admins ist python.org die erste Adresse, wenn eine frische Maschine eine Python-Installation braucht. Genau diese Vertrauensstelle hatte zwölf Jahre lang eine offene Tür: Über einen simplen Fehler in der Release-Programmierschnittstelle hätte ein Angreifer die Download-Links für Python-Versionen umbiegen können. Die Python Software Foundation hat den Fall jetzt offengelegt, nachdem Trail of Bits die Infrastruktur durchleuchtet hatte.

Auf einen Blick

Authentifizierungs-Bypass in der Release-API von python.org, seit 2014 im Code

Der Trick: ein Admin-Benutzername plus ein beliebiger API-Schlüssel = Admin-Rechte

Risiko: die Download- und Prüf-URLs auf python.org/downloads waren manipulierbar

Gemeldet am 23. Februar 2026 (Splitline Ng, DEVCORE), Patch binnen 48 Stunden

Keine Hinweise auf Ausnutzung; Versionen 2.5 bis 3.13 per Signatur als unverändert bestätigt

Ein Admin-Name und ein beliebiger Schlüssel

Der Fehler ist so banal, dass er fast unangenehm ist. Wer der Programmierschnittstelle einen Admin-Benutzernamen schickte, dazu einen beliebigen — irgendeinen — API-Schlüssel, wurde mit Administratorrechten durchgewunken. Keine ausgefeilte Angriffskette, keine Zero-Day-Magie. Ein Logikfehler an einer Stelle, die seit 2014 unverändert lief, also rund zwölf Jahre. Gemeldet hat ihn Splitline Ng vom Forschungsteam DEVCORE am 23. Februar 2026 an das Python Security Response Team. Der Patch war nach Angaben der Stiftung binnen 48 Stunden ausgerollt.

Nicht die Dateien — die Links waren das Ziel

Wichtig für die Einordnung: An die eigentlichen Release-Dateien kam man über die Lücke nicht heran. Die liegen signiert vor und lassen sich nicht im Nachhinein austauschen. Angreifbar war die Metadaten-Ebene — also die Information, welche URL python.org für eine bestimmte Version ausliefert. Genau das macht den Fall heikel: Wer die Download-Adresse umbiegt, schickt Nutzer auf eine fremde Datei, ohne je das Original anzufassen. Laut PSF betraf die Lücke auch die URLs für das Prüfmaterial — die Stelle also, an der man eine heruntergeladene Datei gegen Signatur und Hash abgleicht. Beides verbiegen heißt: Der flüchtige Anwender prüft am Ende gegen die Referenz des Angreifers.

Wenn ich eine neue Maschine aufsetze, ist der Weg zu python.org Reflex — Link kopieren, herunterladen, weiter. Wohin der Link tatsächlich zeigt, kontrolliert dabei praktisch niemand. Genau auf diese Routine hätte ein solcher Angriff gezielt.

Geschlossen, geprüft, nicht ausgenutzt

Die Entwarnung fällt deutlich aus: Nach Auswertung von Logs, Datenbank-Backups sowie der Sigstore- und PGP-Signaturen fand die Stiftung keine Hinweise, dass die Lücke je ausgenutzt wurde. Die Release-Dateien der Versionen 2.5 bis 3.13 wurden gegengeprüft und als unverändert bestätigt. Anschließend nahm Trail of Bits vom 1. bis 5. Juni die python.org-Infrastruktur und den Release-Prozess unter die Lupe; aus dem Audit folgte unter anderem die Vorgabe, für neuere Releases ausschließlich HTTPS-URLs zuzulassen.

Beruhigend ist vor allem, dass die Signaturkette gehalten hätte. Nur sollte man ehrlich bleiben: Von Hand prüft kaum jemand die PGP-Signatur eines Python-Installers. Was die Nutzer hier geschützt hat, war weniger die eigene Sorgfalt als der Umstand, dass in zwölf Jahren niemand abgedrückt hat — und dass die Foundation nach der Meldung sauber aufgeräumt hat. Die Lehre ist unbequemer als der Bug: Die Metadaten-Schicht einer Distributionsplattform ist genauso Angriffsfläche wie die Dateien selbst.