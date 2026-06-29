Alle paar Monate spült die Gerüchteküche eine neue Runde PS6-Leaks an die Oberfläche, und jedes Mal klingen die Zahlen ein Stück beeindruckender. Die jüngste Welle zeichnet Sonys nächste Konsole als ordentlichen Sprung: etwa dreifache Rechenleistung der PS5, 4K bei 120 Bildern pro Sekunde, deutlich aufgebohrtes Raytracing. Nur bei einer Angabe gehen die Quellen weit auseinander – ausgerechnet beim Preis. Und der ist am Ende das, was für die meisten den Ausschlag gibt.

Was die Leaks zur Technik sagen

Den durchgesickerten Dokumenten und Brancheninsidern zufolge setzt die PS6 auf AMDs Zen-6-Kerne und die kommende RDNA-5-Grafikarchitektur – ein klarer Generationssprung gegenüber dem Zen-2-Unterbau, der in PS5 und PS5 Pro steckt. Die Rechenleistung soll von 10,28 Teraflops bei der PS5 auf grob 34 bis 40 Teraflops klettern, also etwa auf das Dreifache. Beim Raytracing kursiert sogar der Faktor 6 bis 12.

In der Praxis übersetzen die Leaks das in 4K mit 120 fps „in den meisten Spielen“, alternativ 8K bei 60 Bildern. Als Codename geistert „Orion“ durch die Berichte, die Fertigung soll Mitte bis Ende 2027 anlaufen, der Marktstart entsprechend Ende 2027 oder Anfang 2028. Das ist alles unbestätigt – Sony selbst hat zur PS6 kein Wort gesagt. Bei Hardware-Spezifikationen, die anderthalb Jahre vor einem möglichen Release durchsickern, habe ich gelernt, erst einmal eine Null von der Begeisterung abzuziehen: Bis zum fertigen Gerät ändert sich an solchen Eckdaten erfahrungsgemäß noch einiges.

Der Preis ist die eigentliche Wundertüte

Hier wird es interessant – und widersprüchlich. Die Schlagzeile von 1.000 US-Dollar, die gerade die Runde macht, ist eher die obere Kante als ein belastbarer Wert; selbst die Quelle, die sie nennt, setzt ein Fragezeichen dahinter. Andere Leaker halten dagegen: Moore’s Law Is Dead etwa rechnet damit, dass Sony die Specs bewusst konservativ hält, um bei rund 500 Dollar zu landen. Realistisch bewegen sich die meisten Schätzungen zwischen 500 und 600 Dollar, einzelne gehen je nach Speicherausstattung bis in den Bereich 700 bis 900.

Diese Spanne ist kein Zufall, sondern hängt an einem Bauteil: dem Speicher. Die Preise für DRAM ziehen seit Monaten an, und das schlägt direkt auf die Kalkulation jeder Konsole durch. Microsoft hat die Xbox Series in gut einem Jahr bereits dreimal teurer gemacht und nennt genau diesen Grund. Eine PS6, die 2027 startet, müsste mit denselben Einkaufspreisen leben. Mich überzeugt deshalb keine der konkreten Zahlen – seriös ist im Moment nur die Aussage, dass die Konsolengeneration insgesamt teurer wird als die letzte.

Was davon übrig bleibt

Ein Leistungssprung auf das rund Dreifache wäre für eine neue Generation normal, nicht sensationell – die spannende Frage ist, was Sony dafür aufruft und ob die Leute es nach Jahren steigender Preise noch mitgehen. Bis dahin gilt für die PS6 dasselbe wie für die meiste angekündigte, aber nicht gezeigte Hardware: abwarten, was am Ende wirklich auf dem Tisch liegt. Eine Konsole, die frühestens Ende 2027 erscheint, kauft man nicht über eine Tabelle geleakter Teraflops.