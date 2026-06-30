Die meisten KI-Assistenten verdienen ihr Geld auch damit, dass sie mitlesen: Jede Frage wird protokolliert, ausgewertet und ins nächste Training gekippt. Proton verkauft das Gegenteil als Hauptargument — und legt mit Lumo 2.0 nach. Der Schweizer Anbieter rüstet seinen Chatbot um Bildgenerierung, einen Reasoning-Modus und eine Web-Suche auf, ohne die zugriffssichere Verschlüsselung aufzugeben. Knapp ein Jahr nach dem Start ist das der bislang größte Sprung für Lumo.

Was Lumo 2.0 dazugelernt hat

Bisher war Lumo ein reiner Text-Chatbot, der gegen ChatGPT und Gemini schlicht zu wenig konnte. Version 2.0 schließt die offensichtlichsten Lücken:

einen Reasoning-Modus mit umschaltbarem „Fast“ und „Thinking“ für mehrstufige Aufgaben,

Bildgenerierung samt Bearbeitung, Analyse und Skizze-zu-Bild,

eine Web-Suche mit Quellenangaben für aktuelle Daten,

ein Langzeitgedächtnis mit verdoppeltem Kontextfenster und nutzergesteuerten Vorlieben.

Den Leistungssprung untermauert Proton mit eigenen Benchmark-Zahlen: Im Artificial-Analysis-Index soll die kleine Variante Lumo 2.0 Lite von 15 auf 34 Punkte geklettert sein, die große Lumo 2.0 Max von 15 auf 51 — also auf mehr als das Dreifache. Alltagsfragen beantworte die neue Version bis zu 76 Prozent schneller als Lumo 1.4. Das sind Herstellerangaben; ein unabhängiger Vergleich mit den Spitzenmodellen von OpenAI und Google steht aus.

Bild: Proton

Der eigentliche Unterschied: Es liest niemand mit

Technisch interessant ist weniger, dass Lumo jetzt Bilder malt — das können andere länger und besser. Der Unterschied steckt in der Architektur. Auch Bild-Unterhaltungen laufen über die sogenannte Zero-Access-Verschlüsselung: Die Inhalte liegen so auf den Servern, dass sie nach Protons Darstellung weder Dritte noch Proton selbst lesen können. Zum Mitloggen wird nichts gespeichert, und mit den Chats wird nicht trainiert. Die Infrastruktur steht in Europa unter Schweizer Datenschutzrecht, der Client-Code ist quelloffen und damit prüfbar.

Das ist eine andere Geschäftslogik als bei den großen Anbietern, deren Modelle aus jeder Konversation lernen und zunehmend Werbung andocken. Proton macht aus dem Verzicht das Produkt — einen Assistenten, der bewusst nicht mitschneidet.

Reicht Datenschutz als Kaufargument?

Hier wird es für mich praktisch. Wer im Tagesgeschäft mit fremden Daten hantiert — Mandantenakten in der Kanzlei, Personaldaten in der Lohnbuchhaltung —, kann eine Frage samt Anhang eben nicht bedenkenlos in ein US-Cloud-Modell kippen. Genau dort landet Protons Argument: Für vertrauliches Material ist ein Assistent, der nachweislich nichts speichert, mehr wert als ein paar Benchmark-Punkte. Ein Ideologe bin ich in der Sache trotzdem nicht — geht es um reine Leistung bei unkritischen Aufgaben, liegen GPT und Gemini weiter vorn.

Die Grundfunktionen bleiben kostenlos, aber gedeckelt; für unbegrenzte Chats, die fortgeschrittene Bildgenerierung und die stärkeren Modelle verlangt Proton das Abo Lumo Plus, laut Engadget rund zehn US-Dollar im Monat, dazu eine Team-Variante. Ob das reicht, um Nutzer von den Platzhirschen wegzulocken, hängt weniger an der Verschlüsselung als an der Frage, wie nah Lumo im Alltag an deren Antwortqualität herankommt. Die Technik ist jetzt da. Den Beweis muss sie im Dauerbetrieb antreten.