Die meiste Ransomware will gesehen werden: geänderter Desktop-Hintergrund, ein Erpresserbrief in jedem Ordner, ein Countdown bis zur Lösegeldfrist. Die Inszenierung gehört zum Geschäftsmodell. Prinz Eugen macht es umgekehrt. Der neue, in Go geschriebene Verschlüsseler, den die Sicherheitsforscher von Threatdown – der Unternehmenssparte von Malwarebytes – am 20. Juni 2026 auseinandergenommen haben, arbeitet leise und gezielt. Genau das macht ihn unangenehm.

Zuerst das, woran gerade gearbeitet wird

Der auffälligste Kniff steckt in der Reihenfolge. Statt sich stumpf von A nach Z durch das Dateisystem zu fräsen, sortiert Prinz Eugen nach Änderungsdatum und verschlüsselt die zuletzt bearbeiteten Dateien zuerst; bei gleichem Zeitstempel entscheidet die alphabetische Reihenfolge. Die Logik dahinter ist kalt, aber wirksam. Was gerade in Benutzung ist, ist meist geschäftskritisch – die offene Angebotskalkulation, die Projektdatei von heute Vormittag, die laufende Datenbank. Wer das zuerst unbrauchbar macht, woran ein Betrieb in diesem Moment hängt, erhöht den Druck schneller, als wenn er beim zehn Jahre alten Archiv anfängt.

Technisch ist der Schädling sauberer gebaut als manches Erstlingswerk. Verschlüsselt wird mit ChaCha20-Poly1305: 32-Byte-Hauptschlüssel, je Datei ein eigener Initialisierungsvektor, Schlüsselableitung über Argon2id, SHA-256 und HKDF, Verarbeitung in 1-MB-Blöcken mit SHA-256-Integritätsprüfung. Die verschlüsselten Dateien tragen die Endung .prinzeugen . Nichts davon ist exotisch – aber es ist solide umgesetzt, und das heißt im Klartext: ohne den passenden Schlüssel kommt niemand an die Daten zurück. Go als Sprache ist bei frischer Malware längst Alltag; auch der kürzlich dokumentierte Backdoor.Turn der Gruppe DragonForce setzte darauf.

Kein Erpresserbrief, keine Spuren

Der zweite ungewöhnliche Zug ist das Schweigen. Prinz Eugen legt keine Erpressernotiz ab, ändert kein Hintergrundbild, hinterlässt auf dem System schlicht keine Mitteilung. Die Lösegeldverhandlung läuft komplett außerhalb – über E-Mail, Telefon oder Darknet-Portale. Ist die Verschlüsselung durch, überschreibt die Malware ihre Schlüssel mit Nullen, erzwingt die Speicherbereinigung und löscht sich selbst von der Platte.

Für die forensische Aufarbeitung ist das Gift. Kein Erpresserbrief heißt: keine bequeme Textdatei mit Gruppenname, Kontaktadresse und Tonfall, an der sich eine Kampagne festmachen ließe. Aus meiner Sicht ist das die eigentliche Botschaft hinter diesem Sample – hier setzt jemand bewusst auf Spurenarmut statt auf Show. Dazu passt, dass Prinz Eugen nicht als Ransomware-as-a-Service läuft: keine Partnerwerbung, kein Affiliate-Programm, und auf dem Leak-Portal stehen offiziell gerade einmal drei Opfer – die Sicherheitsbranche kennt mehr. Das erste öffentliche Lebenszeichen war Mitte April ein neues Erpressungsportal gegen die südafrikanische Standard Bank Group; gefordert wurde ein Bitcoin, die Bank zahlte nicht.

Der Weg hinein ist der altbekannte

So neu der Verschlüsseler ist, so abgestanden ist der Einstieg. Die Forscher gehen von gestohlenen RDP-Zugangsdaten als Türöffner aus; danach wird die eigentliche Last – eine servertool.exe – von Hand nachgeladen und gestartet. Die Angreifer arbeiten „hands-on-keyboard“, also live an der Tastatur, nutzen für den Fernzugriff legitime RMM-Software (im dokumentierten Fall RemotePC) und greifen ansonsten zu Bordmitteln des Systems. Hinterlegte Admin-Konten sichern die Rückkehr.

An dieser Stelle wird es für kleine Firmen unangenehm vertraut. Ich habe in zwanzig Jahren mehr offene RDP-Ports gesehen, als mir lieb ist – „nur kurz für den Fernzugriff“ eingerichtet, dann bleibt der Zugang zwei Jahre offen. Und ein über RMM hereingereichtes Werkzeug fällt im Protokoll kaum auf, weil RMM in vielen Betrieben legitim läuft. Die Verteidigung gegen Prinz Eugen ist deshalb dieselbe wie gegen die halbe Branche: RDP nicht ins offene Netz, Mehr-Faktor-Authentifizierung auf jeden Fernzugang, eingesetzte RMM-Software inventarisieren und alles Übrige blocken – und Backups, die getrennt und offline gehalten werden.

Prinz Eugen erfindet die Ransomware nicht neu. Die kryptografischen Bausteine sind Standard, der Einstieg über geklaute Zugangsdaten erst recht. Was sich verschiebt, ist die Haltung der Täter: weniger Theaterdonner, mehr Tarnung, gezielter Druck auf das, was im Moment am meisten wehtut. Für Verteidiger ist das die unbequemere Sorte Angriff, weil leise Schädlinge länger unentdeckt bleiben. Der Hebel dagegen ist unspektakulär und gilt seit Jahren – wer Fernzugänge dichthält und Backups wirklich vom Netz trennt, nimmt auch diesem Spezialisten den größten Teil seiner Wirkung.