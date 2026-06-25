Für die Prognosebörse Polymarket war es ohnehin kein guter Monat — und jetzt kommt ein echter Diebstahl obendrauf. Wenige Tage nach dem Bericht über gestellte Gewinn-Videos melden Blockchain-Beobachter, dass Angreifer Nutzern der Plattform Krypto-Guthaben abgenommen haben. Der Weg dorthin führte nicht über die Smart Contracts, sondern über die eigene Website.

Nicht der Vertrag, die Website

Nach Polymarkets eigener Darstellung wurde ein Drittanbieter kompromittiert, dessen Code in die Seite eingebunden war. Über diesen Umweg landete bei „einigen Nutzern“ ein schädliches Skript im Frontend, begleitet von einer Phishing-Kampagne. Die Analysefirma PeckShield beziffert den Abfluss auf rund drei Millionen Dollar, später in etwa 1.893 Ether umgetauscht und über Polygon nach Ethereum gebrückt. Andere Dienste nennen niedrigere Summen für einen separat untersuchten Vorgang — die Lage war am Donnerstag noch in Bewegung. Festhalten lässt sich: Die Verträge selbst wurden nicht geknackt, die manipulierte Zutat kam von außen.

Genau diesen Vektor sehe ich im Tagesgeschäft regelmäßig: Nicht das gut gesicherte Hauptsystem wird geknackt, sondern ein eingebundener Dienst — ein Analyse-Snippet, ein Zahlungs-Widget, eine Schriftart vom fremden Server. Sitzt der fremde Code erst einmal im Browser des Nutzers, läuft er mit allen Rechten der Seite, die ihn lädt. Polymarket erklärt, den Vorfall eingedämmt, die betroffene Abhängigkeit entfernt und Betroffene kontaktiert zu haben; entschädigt werde in voller Höhe.

Warum der Lieferketten-Weg so beliebt ist

Eine Plattform kann ihren eigenen Code sauber halten und trotzdem über fremde Bausteine angreifbar sein — das ist das unbequeme Wesen von Lieferkettenangriffen. Im Web3-Umfeld wiegt das doppelt: Wer einmal eine Transaktion signiert, holt sein Geld nicht per Rückbuchung zurück. Dass die Entschädigung diesmal kommt, ist eine Entscheidung von Polymarket, kein Anspruch der Nutzer (und gutes Krisen-PR-Timing — ausgerechnet jetzt, wo das Vertrauen ohnehin angeschlagen ist). Verlassen sollte man sich darauf nicht.

Die Lehre ist unbequem, aber alt: „Der Smart Contract ist sicher“ heißt nicht „dein Guthaben ist sicher“. Solange Plattformen fremden Code in ihre Oberfläche laden, bleibt die Website selbst die Angriffsfläche — und der Nutzer trägt das Risiko, das er beim Signieren oft nicht sieht. Wer auf solchen Marktplätzen unterwegs ist, prüft die URL zweimal und signiert keine Transaktion, die er nicht angefordert hat.