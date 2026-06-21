Wer in den letzten Monaten durch TikTok oder Reels gescrollt ist, hat sie vermutlich gesehen: junge Leute, die scheinbar mit ein paar Klicks vierstellige Summen auf der Prognosebörse Polymarket gewinnen. Wie TechCrunch unter Berufung auf eine Untersuchung des Wall Street Journal berichtet, war praktisch keiner dieser Gewinne echt. Polymarket hat Creator dafür bezahlt, ihre „Wetten“ auf nahezu perfekten Nachbauten der eigenen Webseite zu inszenieren — und eine Marketingfirma die Clips auf über 140 Millionen Aufrufe gehievt.

1.105 Videos, keine echte Wette

Die Zahlen aus der Recherche sind deutlich. Ausgewertet wurden 1.105 Videos von zehn beauftragten Creatorn zwischen Dezember und Mitte Mai. In rund 70 Prozent war eine Wette zu sehen — echt war keine davon. Zusammen rund 1,9 Millionen Dollar an angeblichen Einsätzen, alle erfunden, viele aufgenommen auf den gefälschten Kopien der Polymarket-Oberfläche. Die Creator kassierten dafür laut Bericht 2.000 bis 3.000 Dollar im Monat — mit der Auflage, die Bezahlung nicht offenzulegen.

Das Eingeständnis stand im Bio-Feld

Dass die Sache heikel ist, war den Beteiligten offenbar klar. Erst als Journalisten nachzufragen begannen, tauchte bei manchen Creatorn der Hinweis „@polymarket partner“ im Profil auf. Einer von ihnen, ein Student, der bis März für die Plattform drehte, verglich das Ganze mit Fast-Food-Werbung: Man zeige eben, „was tatsächlich passiert“. Der Vergleich hinkt gewaltig. Ein aufpoliertes Burger-Foto zeigt immerhin einen echten Burger — hier wurden Gewinne auf einer nachgebauten Seite frei erfunden. Das ist keine Schönung, das ist fabrizierter Beweis.

Warum das mehr ist als Werbeschwindel

Auf einer Plattform, auf der echtes Geld auf Ja/Nein-Fragen gesetzt wird — vom Wahlausgang bis zum Fußballergebnis —, ist die Botschaft „so leicht gewinnt man hier“ kein harmloser Werbespruch. Sie ist der Köder. Ich nehme solche Gewinn-Videos seit Jahren grundsätzlich nicht für bare Münze; wer einmal versucht hat, für die eigene Firma online Reichweite einzukaufen, weiß, wie billig sich Aufrufe besorgen lassen. Aber zwischen übertriebener Werbung und einer komplett nachgebauten Benutzeroberfläche mit erfundenen Zahlen verläuft eine klare Grenze — und Polymarket steht auf der falschen Seite. Das Unternehmen, dessen offene Wett-Positionen zuletzt einen Rekord von 1,48 Milliarden Dollar erreichten, kündigte ein Audit seiner Werbeinhalte an.

Ein Audit der eigenen Werbung ist das Mindeste — und erstaunlich spät für etwas, das monatelang als Kampagne lief. Das eigentliche Problem sitzt tiefer: Eine ganze Gattung junger Finanzplattformen verkauft das Gefühl, Gewinnen sei einfach, und greift dafür zu inszenierten Beweisen. Wer das nächste Mal ein Video sieht, in dem jemand „mal eben“ vierstellig abräumt, sollte die Frage stellen, die diese Recherche beantwortet hat: Auf wessen Seite wurde das eigentlich aufgenommen?