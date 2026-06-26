Polestar verschwindet zum Modelljahr 2027 aus den US-Verkaufsräumen. Der Grund ist kein Absatzproblem, sondern eine Sicherheitsregel aus Washington, die vernetzte Autos mit chinesischer Software vom Markt nimmt. Dass die Marke ihr SUV längst in den USA fertigt, ändert daran nichts.

Die Regel zielt nicht aufs Auto, sondern auf die Daten

Hinter dem Rückzug steht die Connected Vehicle Rule des US-Handelsministeriums, durchgesetzt vom Bureau of Industry and Security. Sie verbietet ab dem Modelljahr 2027 den Verkauf vernetzter Fahrzeuge, deren Connectivity-Software von einem chinesisch oder russisch kontrollierten Unternehmen stammt. Ab 2030 fällt auch importierte Hardware für die Fahrzeugvernetzung unter das Verbot.

Die Begründung ist Datensicherheit. Ein modernes Auto hängt am Mobilfunk, kennt Standort und Routen, hat oft Innenraum-Kameras und Mikrofone — Washington fürchtet, dass diese Daten nach China abfließen oder ein Fahrzeug aus der Ferne abgeschaltet werden könnte. Das klingt nach Paranoia, hat aber einen realen Präzedenzfall: Der polnische Zughersteller Newag legte Lokomotiven per Fernsteuerung lahm, sobald Kunden sie in fremden Werkstätten warten ließen. Wer zu Hause ein Netz mit (zu) vielen VLANs betreibt, nur um zu kontrollieren, welches Gerät wohin funkt, kennt den Reflex dahinter. Beim Auto hilft das nur nichts — die Vernetzung sitzt fest verbaut, und der Hersteller entscheidet, was sie tut.

Bild: Polestar

South Carolina hilft nicht — und ausgerechnet Volvo darf bleiben

Pikant ist, dass Polestar den Polestar 3 seit 2024 in South Carolina baut, eigentlich um den Strafzöllen auf E-Autos aus China zu entgehen. Die Connected Vehicle Rule interessiert sich aber nicht fürs Montageband, sondern für den Eigentümer. Und der heißt Geely: Der chinesische Konzern des Milliardärs Li Shufu hält die Mehrheit an Polestar. Die heimische Produktion schützt also vor Zöllen, nicht vor dem Vernetzungsverbot.

Noch schiefer wird das Bild beim Blick auf die Schwestermarke. Volvo gehört zum selben Geely-Konzern, bekam aber die nötige Freigabe — Polestar nicht. Warum, sagt niemand; das Verfahren ist intransparent. Auch Ford mit dem in China gebauten Lincoln Nautilus und GM mit dem Buick Envision brauchten Ausnahmegenehmigungen und erhielten sie. Polestar bleibt außen vor, obwohl es als einzige dieser Marken überhaupt in den USA produziert.

Wenn Vernetzung zur Marktzutritts-Frage wird

Theoretisch dürfte Polestar weiter unvernetzte Fahrzeuge verkaufen — die Regel betrifft nur die Connectivity. Praktisch ist ein E-Auto ohne App, Over-the-Air-Updates und Online-Dienste 2027 kaum verkäuflich, also zieht sich die Marke gleich ganz zurück. Bereits ausgelieferte Wagen und die Modelljahre bis 2026 bleiben unberührt; was mit Software-Updates für Bestandsfahrzeuge passiert, ist offen.

Die eigentliche Nachricht ist nicht der Abgang einer Nischenmarke — Polestar verkauft in den USA ohnehin überschaubare Stückzahlen. Interessanter ist, dass die Vernetzung selbst zum Hebel für den Marktzugang wird. Welches Auto in welchem Land fahren darf, entscheidet künftig nicht mehr nur die Technik, sondern auch die Frage, wem der Datenstrom gehört. Und die stellen längst nicht mehr nur die USA.