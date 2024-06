Heide (ots) –

Am Nachmittag des 03.06.2024 ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung in der Heistedter Straße in dessen Verlauf sich eine Person leicht verletzte.

Um 13:40 Uhr meldete eine Zeugin, dass sich drei Personen auf offener Straße prügeln. Ermittlungen ergaben, dass zwei Beteiligte, ein 19-jähriger Heider und ein 54-Jähriger, seit längerem untereinander streiten. Heute sei der verbale Streit nach einer Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil des älteren Mannes aus Heide eskaliert und man habe sich gegenseitig geschlagen. Im Verlauf der Auseinandersetzung beteiligte sich zudem ein 25-jähriger Mann und prügelte ebenfalls auf den jüngeren Schläger ein.

Der 19-Jährige erlitt oberflächliche Schürfwunden an den Unterarmen und lehnte eine medizinische Behandlung ab. Die Anderen blieben unverletzt.

Beide Hauptstreithähne erhielten von den Einsatzkräften einen Platzverweis. Alle Beteiligten werden sich in einem Verfahren wegen Körperverletzungsdelikten verantworten müssen. Der Jüngere zudem noch wegen der Beleidigung und Bedrohung.

