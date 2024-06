Darmstadt (ots) –

Wie der Polizei am Montag (3.6.) bekannt wurde, entwendeten Kriminelle aus einem Rohbau in der Grillparzerstraße mehrere Baumaschinen. Der Tatzeitraum soll zwischen Mittwochabend (29.5.) und Montagmorgen (3.6.) liegen. Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Baustellengelände, um dann gewaltsam in einen Lagerraum einzudringen, in dem die Baumaschinen gelagert wurden. Zum Abtransport ihrer Beute nutzten die Täter Schubkarren der Baustelle. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kriminellen außerhalb des Geländes die Maschinen in Fahrzeuge verluden. Anschließend machten sie sich unentdeckt und unerkannt aus dem Staub. Das Kommissariats 43 aus Darmstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Jana Meister

Telefon: 06151 / 969 – 13130

Mobil: 0174 / 2606074

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):

Telefon: 06151 / 969 – 13500

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen übermittelt durch news aktuell

Quelle: Presseportal