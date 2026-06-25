Wer im PlayStation Store schon einmal in die unteren Regale gescrollt hat, kennt die immergleichen Kacheln: bunte Mini-Spiele, die sich zum Verwechseln ähneln, ein paar Euro kosten und vor allem eines liefern — in zwanzig Minuten erspielte Platin-Trophäen. Damit macht Sony jetzt ernst. Der Konzern verschärft die Publishing-Regeln und räumt den Store im großen Stil leer.

Fast 4.000 Titel in einem Jahr

Allein 2026 hat Sony rund 4.000 Spiele aus dem Store geworfen — in Wellen: je etwa tausend im Januar, im April und Anfang Juni. Der jüngste Fall ist der greifbarste. Das brasilianische Studio Afil Games bestätigte am 23. Juni, dass Sony die Zusammenarbeit beendet hat; betroffen ist dessen kompletter Katalog von fast 1.000 Titeln. Begründung des Entwicklers: strengere Richtlinien, die mit dem eigenen Geschäftsmodell „nicht vereinbar“ seien. Die bestehenden Spiele verschwinden, künftige erscheinen nur noch auf Xbox und Nintendo Switch.

Asset-Flips und das Geschäft mit der Platin-Trophäe

Worum es geht, beschreibt der Fachbegriff Asset-Flip ganz gut: Spiele, die mit minimalem Aufwand aus fertigen Bausteinen der Engine-Marktplätze zusammengesteckt werden, ohne nennenswertes Spieldesign. Das ist etwas anderes als ein ehrlich gescheitertes Spiel, dem nur Budget oder Zeit gefehlt haben. Der eigentliche Motor ist die Trophäen-Jagd: Wer seine Platin-Sammlung aufpolieren will, kauft solche Titel im Bündel und hakt sie im Akkord ab. Genau diese Nachfrage hat den Store über Jahre mit Wegwerf-Ware geflutet.

Neu ist das Phänomen nicht, und die Antwort darauf auch nicht. Ich erinnere mich noch an Steams Greenlight- und Direct-Ära, als Valves Plattform unter genau derselben Schwemme ächzte und der Konzern erst spät mit „Anti-Trolling“-Regeln gegensteuerte. (Dass ausgerechnet die offenen Storefronts diese Disziplinierung am dringendsten brauchen, ist eine Pointe für sich.)

Kuratieren kostet — Nichtstun aber auch

Ein offener Store ist ein zweischneidiges Versprechen: Er senkt die Hürde für kleine Entwickler, und er senkt sie eben auch für die Müll-Fabriken. Sonys Aufräumaktion ist überfällig, sie trifft aber das Symptom, nicht den Anreiz. Solange sich mit leicht erspielten Platin-Trophäen Geld verdienen lässt, wandert das Geschäft einfach weiter — Afil führt es vor und zieht auf andere Plattformen um. Für die Leute, die den Store tatsächlich nach Spielen durchsuchen, ist trotzdem schon viel gewonnen, wenn die Suchergebnisse nicht mehr unter tausend Klonen begraben liegen.