Ein Smartphone wird im Schnitt nach gut vier Jahren ausgetauscht. Dann liegt es in der Schublade, im Restmüll oder im besten Fall beim Recycler — obwohl in dem Gerät noch ein vollwertiger Computer steckt. Forscher der University of California in San Diego haben mit Unterstützung von Google jetzt vorgerechnet, was sich daraus bauen lässt: einen Server-Cluster aus 2.000 ausrangierten Pixel-Smartphones, der ganze Uni-Kurse versorgt.

Aus dem Handy wird ein Server-Knoten

Von den Geräten bleibt nicht viel übrig. Akku, Display und Gehäuse fliegen raus, zurück bleibt die Hauptplatine. Die wird zu selbstverwaltenden Clustern aus 25 bis 50 Einheiten zusammengeschaltet. Statt Android läuft darauf ein angepasstes Linux, orchestriert über Kubernetes. Eine Eigenheit musste das Team dem Mobil-System abgewöhnen: den „Low Memory Killer“, der auf dem Telefon Hintergrund-Apps abschießt, im Dauerbetrieb eines Servers aber nur im Weg steht.

Die Rechenleistung ist dabei kein Notbehelf. Laut der Veröffentlichung im Blog von Google Research schlägt ein einzelner Kern des verbauten Pixel Fold (Modelljahr 2023, 8 bis 12 GB RAM) in den meisten SPEC-Benchmarks die Pro-Kern-Leistung eines klassischen Rechenzentrums-Servers vom Typ ASUS RS720A-E11. 25 bis 50 Telefone ersetzen grob einen modernen Server; die anvisierten 2.000 Geräte entsprechen damit 40 bis 80 Servern. In einem Testaufbau mit 20 Telefonen lief eine rechenintensive Matrix-Aufgabe rund 50 Sekunden — schnell genug, um die Abgaben von mehr als 75 Studierenden mit kürzeren Antwortzeiten als eine AWS-Instanz der Einsteigerklasse abzuarbeiten.

Der eigentliche Hebel ist der CO₂-Rucksack

Der Clou steckt weniger in der Rechenleistung als in der Rechnung dahinter. Rund die Hälfte des CO₂-Fußabdrucks eines Smartphones entsteht nicht im Betrieb, sondern in der Herstellung — und ein großer Teil davon entfällt auf die Hauptplatine. Wer die Platine weiterbetreibt, statt neue Server-Hardware zu fertigen, spart genau diesen „grauen“ CO₂-Anteil ein. Konkrete Einsparzahlen nennt das Team nicht; der Ansatz zielt aber klar auf den Berg an Elektroschrott, der Jahr für Jahr allein in der EU anfällt.

Die Idee, Hardware nicht nach Plan, sondern nach Funktion auszumustern, kenne ich gut. In meinem Heimnetz werkelt ein längst abgeschriebener Mini-PC seit Jahren als Backup-Ziel weiter, und auch im Tagesgeschäft läuft erstaunlich oft Technik, die laut Abschreibungstabelle tot sein müsste. Nur ist der Schritt von „läuft noch“ zu „trägt im Dauerbetrieb eine Server-Last“ ein anderer.

Wo das taugt — und wo nicht

Die Grenzen benennen die Forscher selbst. Für große KI-Trainings oder klassische Enterprise-Last ist der Telefon-Cluster nichts: Es fehlt an Multithreading und an Arbeitsspeicher pro Knoten, und wie zuverlässig Consumer-Hardware den Dauerbetrieb im Rack übersteht, ist noch Gegenstand der Untersuchung. Das Zielbild sind kleinere Lasten — Lehrbetrieb an Hochschulen, Behörden, Organisationen mit schmalem Budget. Bei voller Ausbaustufe sollen die 2.000 Geräte bis zu 100 Kurse parallel bedienen, etwa für Programmier-Übungen oder gehostete Jupyter-Notebooks.

Genau hier wäre ich vorsichtig mit der Begeisterung. Ein Cluster, der im Uni-Labor unter wohlwollenden Bedingungen läuft, ist etwas anderes als 2.000 gebrauchte Platinen, die jemand über Jahre patchen, kühlen und einzeln ersetzen muss — dieser Wartungsaufwand taucht in keiner CO₂-Bilanz auf.

Als Blaupause für das nächste Hyperscaler-Rechenzentrum ist das Projekt nicht gedacht, und dafür würde es auch nicht taugen. Sein Wert liegt woanders: Es führt vor, dass nach vier Jahren nicht die Hardware am Ende ist, sondern die Software, die sie für wertlos erklärt. Ob daraus mehr wird als eine elegante Forschungsdemo, hängt am Ende weniger an den Telefonen als an der Frage, ob jemand den Betrieb solcher Cluster ernsthaft auf sich nimmt.