Das alte Smartphone in der Schublade ist Elektroschrott mit Restwert — diese Erkenntnis treibt ein Forschungsprojekt der University of California in San Diego an, das Google unterstützt. Statt ausgediente Geräte zu schreddern oder verstauben zu lassen, bauen die Forscher aus 2.000 ausrangierten Pixel-Smartphones ein Rechen-Cluster. Der eigentliche Punkt ist nicht die Bastelei, sondern die Rechnung dahinter: Ein modernes Telefon steckt mehr Leistung in einen Kern, als man ihm zutraut — und hat einen großen Teil seines CO₂-Rucksacks schon ab Werk abgetragen.

Vom Schubladen-Handy zum Server-Ersatz

Der Aufbau ist konsequent reduziert. Aus jedem Gerät wird nur die Hauptplatine ausgebaut — sie bindet rund die Hälfte des im Smartphone steckenden CO₂, alles aus Display und Gehäuse fällt weg. Android fliegt herunter, an seine Stelle tritt ein gewöhnliches Linux. Je 25 bis 50 dieser Platinen bilden ein selbstverwaltendes Cluster, das in etwa die Leistung eines klassischen Servers erreicht; die Lastverteilung übernimmt Kubernetes, wie man es aus jedem Rechenzentrum kennt. Sogar Schutzmechanismen, die das Telefon im Alltag braucht — etwa Androids „low memory killer“ —, fliegen raus, weil sie im Servereinsatz nur stören.

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Dass sich der Aufwand überhaupt lohnt, liegt an einer Eigenheit moderner Mobil-Chips: Ihre Einzelkern-Leistung liegt laut Googles Messungen auf Augenhöhe mit oder über der vieler aktueller Mehrkern-Server. Was den Smartphones fehlt, ist nicht Tempo pro Kern, sondern die schiere Zahl der Kerne — und genau die holt man über die Masse der Geräte wieder herein.

Schneller als gedacht — und günstiger als AWS

In einem ersten Test mit 20 Telefonen lagen die Antwortzeiten beim automatischen Bewerten von Programmieraufgaben unter denen einer AWS-Instanz vom Typ t3.micro — also unter dem, was man sonst aus der Cloud mietet. Hochgerechnet soll das geplante 2.000-Geräte-System rund hundert Informatik-Kurse gleichzeitig bedienen, mit Jupyter-Notebooks, Parallelrechen-Übungen und Benotung. Der Vollausbau ist für den Herbst 2026 angekündigt.

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In meinem eigenen Heimnetz werkeln auch ein paar Geräte weiter, die längst auf dem Recyclinghof sein müssten — ein alter Mini-PC als Backup-Ziel, ein ausgemustertes Tablet als Wandanzeige. Der Reiz ist derselbe: Hardware, die noch rechnet, wirft man nicht weg. Der Unterschied liegt in der Größenordnung. Was im Homelab Spielerei bleibt, wird bei 2.000 koordinierten Platinen zur Infrastruktur.

Rechnet sich der CO₂-Vorteil wirklich?

Der ökologische Hebel klingt überzeugend: Wer die Platine weiternutzt, spart die Emissionen einer Neuproduktion und verlängert die Lebensdauer der teuersten Komponente. Offen ist, wie zuverlässig Consumer-Hardware im Dauerbetrieb durchhält — genau das wollen die Forscher mit dem Langzeiteinsatz herausfinden. Mich überzeugt der Ansatz für den Campus, an der breiten Tauglichkeit habe ich Zweifel: Der Flaschenhals ist nicht die Technik, sondern die Logistik. 2.000 baugleiche Geräte einzusammeln, zu zerlegen und in Racks zu schrauben, ist an einer Uni machbar; im großen Maßstab scheitert genau daran schon das gewöhnliche Hardware-Recycling. Als Blaupause fürs nächste Hyperscale-Rechenzentrum taugt das Projekt kaum — als kluge Resteverwertung für Forschung und Lehre dagegen sehr wohl.