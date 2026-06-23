Ein Smartphone, das nicht nur auf Zuruf zuhört, sondern dauerhaft: Genau darauf deutet ein Fund im Code von Googles Android System Intelligence hin. „Audio Memory“ heißt die noch unangekündigte Pixel-Funktion, die den ganzen Tag mitschneiden soll — Musik wie Gespräche. Offiziell bestätigt hat Google nichts. Schon die Beschreibung reicht aber, um die alten Datenschutzfragen neu zu stellen.

Was im Code von „Audio Memory“ steckt

Gefunden wurde die Funktion bei einem APK-Teardown der Android System Intelligence in der Version C4 fürs Pixel 10, den 9to5Google ausgewertet hat — also der Methode, bei der man den App-Code nach Hinweisen auf Ungereleastes durchsucht. Dahinter steckt ein Hintergrunddienst mit dem Codenamen „blueflax“. Eine gefundene Beschreibung verspricht, das Gerät werde festhalten, was man über den Tag hört — von der Musik ringsum bis zu wichtigen Gesprächen. Der Musik-Teil baut erkennbar auf Now Playing auf, der Pixel-Funktion, die im Hintergrund laufende Songs erkennt; neu hinzu käme das Mitschneiden von Titeln aus Apps.

Die Auswertung soll der gefundenen Beschreibung zufolge lokal über den Private Compute Core laufen, die Audiodaten würden nicht an Google gesendet; nur der digitale Fingerabdruck unerkannter Songs ginge in die Cloud. Wie genau das Aufzeichnen von Gesprächen funktioniert, bleibt offen — möglich wäre auch, dass es zunächst nur Telefonate betrifft. Ein Releasetermin fehlt, die Funktion steckt in einem frühen Stadium. Mit anderen Worten: Vieles davon ist Interpretation eines Code-Funds, kein fertiges Produkt.

Warum „bleibt alles lokal“ das Problem nicht löst

On-Device-Verarbeitung klingt beruhigend, verschiebt die Frage aber nur. Ein smarter Lautsprecher hört erst nach dem Weckwort mit; eine Funktion, die den ganzen Tag protokolliert, wäre etwas grundlegend anderes — am Ende läge auf dem Telefon ein durchsuchbares Protokoll des eigenen Tages. Dazu kommt das eigentliche Problem: Zu einem Gespräch gehören mindestens zwei Menschen, und die zweite Person hat dem Mithören nie zugestimmt. In meinem eigenen Haushalt haben Always-on-Mikrofone deshalb einen schweren Stand — ein Gerät, das ungefragt zuhört und das Gehörte auch noch nach Wichtigkeit sortiert, würde ich nicht freiwillig in die Küche stellen.

Einen sichtbaren Opt-in-Schalter zeigt der Leak bislang nicht. Und die Funktion reiht sich in eine Entwicklung ein, die sich gerade häuft: Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Google die in die Suche geladenen Bilder und Tondateien standardmäßig speichert.

Noch ist „Audio Memory“ nur eine Zeile im Code, und gut möglich, dass Google die Funktion zahmer ausrollt als der Fund vermuten lässt — oder gar nicht. Das eigentliche Problem lässt sich aber mit keinem Datenschalter wegklicken: Die Person am Nebentisch hat keinen Schalter. Solange ein Konversationsmitschnitt überhaupt als Komfortfunktion gedacht wird, ist die Zustimmung der anderen die offene Flanke — nicht die Frage, ob die Daten lokal bleiben.